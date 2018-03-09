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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Блогер вказав на "надскладну гру" у затриманні Рубана

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Володимир Рубан
Володимир Рубан / РІА "Новости"

Служба безпеки України має намір серйозно взятися за керівника Центру звільнення полонених Володимира Рубана, проте за нього намагається заступитися Віктор Медведчук.

Про це y Facebook написав блогер Назар Приходько.

Спецслужби затримали Рубана 8 березня. Його затримали між підконтрольним Україні Бахмутом і окупованою Горлівкою. Рубан перевозив "заборонений товар".

"СБУ хоче "взяти за ж*пу" Рубана після того, як "хлопнула" його зі зброєю та боєприпасами на КПВВ "Майорськ". Це факт, але! Мєдвєдчук вже тисне на АП, аби Рубана відпустили. Надскладна гра, друзі!" – написав він.

Читайте також: Тука підтвердив затримання Рубана: оприлюднив фотодоказ

Приходько закликав користувачів мережі до розголосу ситуації.

Як показала тисячу разів практика - розголос, участь та небайдужість широких верств Народу – є запорукою успіху. Рубан має сидіти. Посадка Рубана – удар по Мєдвєдчуку, який послабить його позиції. Ми зобов'язані його завдати,
– додав він.

Хто такий Володимир Рубан? Це керівник Центру звільнення полонених ГО "Офіцерський корпус", він займається обміном полоненими між бойовиками та українською стороною. Його звинувачували у прихильності до бойовиків "ДНР" та "ЛНР". Окрім того, Рубана в українських ЗМІ пов'язують з кумом Володимира Путіна Віктором Медведчуком.

Теги: Новини України Володимир Рубан Віктор Медведчук
Джерело: 24 Канал
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