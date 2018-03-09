Блогер вказав на "надскладну гру" у затриманні Рубана
Служба безпеки України має намір серйозно взятися за керівника Центру звільнення полонених Володимира Рубана, проте за нього намагається заступитися Віктор Медведчук.
Про це y Facebook написав блогер Назар Приходько.
Спецслужби затримали Рубана 8 березня. Його затримали між підконтрольним Україні Бахмутом і окупованою Горлівкою. Рубан перевозив "заборонений товар".
"СБУ хоче "взяти за ж*пу" Рубана після того, як "хлопнула" його зі зброєю та боєприпасами на КПВВ "Майорськ". Це факт, але! Мєдвєдчук вже тисне на АП, аби Рубана відпустили. Надскладна гра, друзі!" – написав він.
Читайте також: Тука підтвердив затримання Рубана: оприлюднив фотодоказ
Приходько закликав користувачів мережі до розголосу ситуації.
Як показала тисячу разів практика - розголос, участь та небайдужість широких верств Народу – є запорукою успіху. Рубан має сидіти. Посадка Рубана – удар по Мєдвєдчуку, який послабить його позиції. Ми зобов'язані його завдати,
– додав він.
Хто такий Володимир Рубан? Це керівник Центру звільнення полонених ГО "Офіцерський корпус", він займається обміном полоненими між бойовиками та українською стороною. Його звинувачували у прихильності до бойовиків "ДНР" та "ЛНР". Окрім того, Рубана в українських ЗМІ пов'язують з кумом Володимира Путіна Віктором Медведчуком.
Вибір редакції
-
Великобританія готова офіційно звинуватити Росію в отруєнні розвідника Скрипаля, – The Timesсьогодні , 09:32
-
Путін розповів, як віддав наказ збити пасажирський літак з України у 2014 роцісьогодні , 08:39
-
Головні новини 11 березня: друге золото на Паралімпіаді, активісти приїхали до Аваковасьогодні , 08:00