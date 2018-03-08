Тука підтвердив затримання Рубана: оприлюднив фотодоказ

Спецслужби затримали керівника Центру звільнення полонених Володимира Рубана затримано на КПВВ з арсеналом зброї.

Цю інформацію підтвердив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Георгій Тука у Facebook.

Читайте також: Затримання переговорника Рубана: з’явились перші деталі та відео

За його даними, Рубан під виглядом переселенця намагався провести цілий арсенал зброї.

"На КПВВ затримано Рубана. Під виглядом переселенця, цей "генерал" намагався провезти цілий арсенал зброї, яка була прихована в меблях", – повідомив Тука.

Пізніше інформацію про затримання Рубана підтвердив у Facebook генпрокурор Юрій Луценко.

У коментарі до посту волонтера Мирослава Гая щодо Рубана генпрокурор написав: "Це не випадкове затримання".

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що спецслужби затримали Рубана між підконтрольним Україні Бахмутом і окупованою Горлівкою. Затримання відбулося через те, що Рубан перевозив "заборонений товар".