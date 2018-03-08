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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Тука підтвердив затримання Рубана: оприлюднив фотодоказ

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Володимира Рубана затримали з арсеналом зброї
Володимира Рубана затримали з арсеналом зброї / Фото з соцмереж

Спецслужби затримали керівника Центру звільнення полонених Володимира Рубана затримано на КПВВ з арсеналом зброї.

Цю інформацію підтвердив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Георгій Тука у Facebook.

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За його даними, Рубан під виглядом переселенця намагався провести цілий арсенал зброї.

"На КПВВ затримано Рубана. Під виглядом переселенця, цей "генерал" намагався провезти цілий арсенал зброї, яка була прихована в меблях", – повідомив Тука.

Пізніше інформацію про затримання Рубана підтвердив у Facebook генпрокурор Юрій Луценко.

У коментарі до посту волонтера Мирослава Гая щодо Рубана генпрокурор написав: "Це не випадкове затримання".

Затримали Володимира Рубана

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що спецслужби затримали Рубана між підконтрольним Україні Бахмутом і окупованою Горлівкою. Затримання відбулося через те, що Рубан перевозив "заборонений товар".

Теги: Новини України Володимир Рубан Георгій Тука Юрій Луценко
Джерело: 24 Канал
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