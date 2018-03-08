Тука подтвердил задержание Рубана: опубликовал фотодоказательство

Спецслужбы задержали на КПВВ с арсеналом оружия руководителя Центра освобождения пленных Владимира Рубана.

Эту информацию подтвердил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука в Facebook.

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По его данным, Рубан под видом переселенца пытался провезти целый арсенал оружия.

"На КПВВ задержан Рубан. Под видом переселенца, этот "генерал" пытался провезти целый арсенал оружия, который был скрыт в мебели", – сообщил Тука.

Позже информацию о задержании Рубана подтвердил в Facebook генпрокурор Юрий Луценко.

В комментарии к посту волонтера Мирослава Гая по Рубана генпрокурор написал: "Это не случайное задержание".

Напомним, ранее СМИ сообщили, что спецслужбы задержали Рубана между подконтрольным Украине Бахмутом и оккупированной Горловкой. Задержание произошло из-за того, что Рубан перевозил "запрещенный товар".