Блогер отметил "сложнейшую игру" в задержании Рубана

Служба безопасности Украины намерена серьезно взяться за руководителя Центра освобождения пленных Владимира Рубана, однако за него пытается заступиться Виктор Медведчук.

Об этом y Facebook написал блогер Назар Приходько.

Спецслужбы задержали Рубана 8 марта. Его задержали между подконтрольным Украине Бахмутом и оккупированной Горловкой. Рубан перевозил "запрещенный товар".

"СБУ хочет "взять за ж*пу" Рубана после того, как "хлопнула" его с оружием и боеприпасами на КПВВ "Майорск". Это факт, но! Медведчук уже давит на АП, чтобы Рубана отпустили. Сверхсложная игра, друзья!" – написал он.

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Приходько призвал пользователей сети к огласке ситуации.

Как показала тысячу раз практика – огласка, участие и неравнодушие широких слоев народа – является залогом успеха. Рубан должен сидеть. Посадка Рубана – удар по Медведчуку, который ослабит его позиции. Мы обязаны его нанести,

– добавил он.

Кто такой Владимир Рубан? Это руководитель Центра освобождения пленных ОО "Офицерский корпус", он занимается обменом пленными между боевиками и украинской стороной. Его обвиняли в приверженности к боевикам "ДНР" и "ЛНР". Кроме того, Рубана в украинских СМИ связывают с кумом Владимира Путина Виктором Медведчуком.