В жилище Рубана провели обыски, – СМИ

В четверг, 8 марта, по месту жительства руководителя Центра освобождения пленных Владимира Рубана и его жены провели обыски.

Спецслужбы задержали Рубана 8 марта. Его поймали между подконтрольным Украине Бахмутом и оккупированной Горловкой. Рубан перевозил "запрещенный товар".

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По информации источника ICTV, в доме супругов Рубанов побывали сотрудники СБУ. Оперативники вроде искали "рукописи и средства связи".

При этом собеседник сомневается в законности проведения обыска и считает, что эта ситуация может быть провокацией, направленной на дискредитацию Рубана.

Кто такой Владимир Рубан? Это руководитель Центра освобождения пленных ОО "Офицерский корпус", он занимается обменом пленными между боевиками и украинской стороной. Его обвиняли в приверженности к боевикам "ДНР" и "ЛНР". Кроме того, Рубана в украинских СМИ связывают с кумом Владимира Путина Виктором Медведчуком.