У СБУ сповістили найсвіжішу інформацію про Рубана

8 березня керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана було затримано на лінії розмежування із арсеналом зброї. Наразі він перебуває у СІЗО в Маріуполі.

Відповідну інформацію оприлюднили в управлінні Служби безпеки у Донецькій області, передає "Громадське радіо".

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"Інформації щодо місця обрання Володимиру Рубану запобіжного заходу поки немає. Наразі він перебуває у СІЗО у місті Маріуполі", — зазначив представник прес-служби відомства Олександр Чорнокожа.

Нагадаємо, ввечері 8 березня стало відомо про затримання Володимира Рубана, який перевозив з окупованої території чималий арсенал зброї. Хоча саме затримання відбулося ще у 9:00 цього дня. Окрім того, за інформацією ЗМІ, у помешканні Рубана провели обшук.