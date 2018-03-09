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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

У СБУ сповістили найсвіжішу інформацію про Рубана

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Володимир Рубан
Володимир Рубан / Соцмережі

8 березня керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана було затримано на лінії розмежування із арсеналом зброї. Наразі він перебуває у СІЗО в Маріуполі.

Відповідну інформацію оприлюднили в управлінні Служби безпеки у Донецькій області, передає "Громадське радіо".

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"Інформації щодо місця обрання Володимиру Рубану запобіжного заходу поки немає. Наразі він перебуває у СІЗО у місті Маріуполі", — зазначив представник прес-служби відомства Олександр Чорнокожа.

Нагадаємо, ввечері 8 березня стало відомо про затримання Володимира Рубана, який перевозив з окупованої території чималий арсенал зброї. Хоча саме затримання відбулося ще у 9:00 цього дня. Окрім того, за інформацією ЗМІ, у помешканні Рубана провели обшук.

Хто такий Володимир Рубан? Це керівник Центру звільнення полонених ГО "Офіцерський корпус", він займається обміном полоненими між бойовиками та українською стороною. Його звинувачували у прихильності до бойовиків "ДНР" та "ЛНР". Окрім того, Рубана в українських ЗМІ пов'язують з кумом Володимира Путіна Віктором Медведчуком.

Теги: Новини України СБУ Новини політики Новини Маріуполя Володимир Рубан СІЗО
Джерело: 24 Канал
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