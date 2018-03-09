Рубану висунули звинувачення у підготовці теракту та везуть до Києва, – ЗМІ

Керівнику Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимиру Рубану повідомлено про підозру.

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланнями на власні джерела у Службі безпеки України.

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Підозру оголошено за ч.1 ст. 263 КК "Незаконне поводження зі зброєю", та ч.1 ст.14 "Готування до злочину", ч.3 ст.258 "Терористичний акт". Обвинувачення представлятиме Військова прокуратура.

Повідомлення про підозру відбулося у присутності захисника.

Окрім того, матеріали справи затриманого керівника "Офіцерського корпусу" везуть до Шевченківського суду, засідання може відбутися вже 9 березня.

Нагадаємо, ввечері 8 березня стало відомо про затримання Володимира Рубана, який перевозив з окупованої території чималий арсенал зброї. Хоча саме затримання відбулося ще у 9:00 цього дня. Окрім того, за інформацією ЗМІ, у помешканні Рубана провели обшук. Після затримання Рубан перебував у СІЗО Маріуполя.

Хто такий Володимир Рубан? Це керівник Центру звільнення полонених ГО "Офіцерський корпус", він займається обміном полоненими між бойовиками та українською стороною. Його звинувачували у прихильності до бойовиків "ДНР" та "ЛНР". Окрім того, Рубана в українських ЗМІ пов'язують з кумом Володимира Путіна Віктором Медведчуком.