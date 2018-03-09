Рубану висунули звинувачення у підготовці теракту та везуть до Києва, – ЗМІ
Керівнику Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимиру Рубану повідомлено про підозру.
Про це повідомляє "Українська правда" з посиланнями на власні джерела у Службі безпеки України.
Читайте також: Зброю везли в Київ не просто так, – нардеп про затримання Рубана з арсеналом
Підозру оголошено за ч.1 ст. 263 КК "Незаконне поводження зі зброєю", та ч.1 ст.14 "Готування до злочину", ч.3 ст.258 "Терористичний акт". Обвинувачення представлятиме Військова прокуратура.
Повідомлення про підозру відбулося у присутності захисника.
Окрім того, матеріали справи затриманого керівника "Офіцерського корпусу" везуть до Шевченківського суду, засідання може відбутися вже 9 березня.
Нагадаємо, ввечері 8 березня стало відомо про затримання Володимира Рубана, який перевозив з окупованої території чималий арсенал зброї. Хоча саме затримання відбулося ще у 9:00 цього дня. Окрім того, за інформацією ЗМІ, у помешканні Рубана провели обшук. Після затримання Рубан перебував у СІЗО Маріуполя.
Хто такий Володимир Рубан? Це керівник Центру звільнення полонених ГО "Офіцерський корпус", він займається обміном полоненими між бойовиками та українською стороною. Його звинувачували у прихильності до бойовиків "ДНР" та "ЛНР". Окрім того, Рубана в українських ЗМІ пов'язують з кумом Володимира Путіна Віктором Медведчуком.
Вибір редакції
-
Великобританія готова офіційно звинуватити Росію в отруєнні розвідника Скрипаля, – The Timesсьогодні , 09:32
-
Путін розповів, як віддав наказ збити пасажирський літак з України у 2014 роцісьогодні , 08:39
-
Головні новини 11 березня: друге золото на Паралімпіаді, активісти приїхали до Аваковасьогодні , 08:00