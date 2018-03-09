Зброю везли в Київ не просто так, – нардеп про затримання Рубана з арсеналом

За даним народного депутата України Володимира Ар’єва, зброю, з якою затримали Володимира Рубана на лінії розмежування, мала потрапити до Києва.

Відповідну інформацію він оприлюднив у себе на сторінці в Facebook

"Соратник Медведчука затриманий з цілим арсеналом зброї, яку, за моїми джерелами, везли в Київ не просто так", – зазначив Ар’єв.

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Варто зазначити, що Рубана затримали з чималим арсеналом зброї. Небезпечну знахідку виявили під час перевірки меблів, яку керівник "Офіцерського корпусу" вивозив з окупованої частини Донбасу. Зокрема, в шафах і тумбочках знайшли міномети зі снарядами до них, автомати Калашникова, детонатори і багато іншого. Провозилася все це під виглядом майна сім'ї переселенців, яка нібито планувала жити на підконтрольній Києву території.

Нагадаємо, ввечері 8 березня стало відомо про затримання Володимира Рубана, який перевозив з окупованої території чималий арсенал зброї. Хоча саме затримання відбулося ще у 9:00 цього дня. Окрім того у помешканні Рубана провели обшук.

Хто такий Володимир Рубан? Це керівник Центру звільнення полонених ГО "Офіцерський корпус", він займається обміном полоненими між бойовиками та українською стороною. Його звинувачували у прихильності до бойовиків "ДНР" та "ЛНР". Окрім того, Рубана в українських ЗМІ пов'язують з кумом Володимира Путіна Віктором Медведчуком.