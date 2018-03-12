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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН

Савченко викликали на допит у СБУ, проте вона виїхала за кордон

1917 Читать новость на русском
Надія Савченко
Надія Савченко / politinfo.com.ua

Генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив, що народного депутата Надію Савченко викликали на допит до Служби безпеки України у справі щодо керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана.

"СБУ направила народному депутату Надії Савченко виклик на допит на завтра (13 березня 2018 року, – ред.), але сьогодні о 4 ранку вона відбула з території країни", – повідомив Луценко під час брифінгу.

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Генпрокурор також додав, що Савченко поїхала на міжнародну конференцію, хоч і не є офіційним членом делегації.

Теги: Новини політики Надія Савченко ГПУ Володимир Рубан СБУ
Джерело: 24 Канал
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