Савченко викликали на допит у СБУ, проте вона виїхала за кордон

Генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив, що народного депутата Надію Савченко викликали на допит до Служби безпеки України у справі щодо керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана.

"СБУ направила народному депутату Надії Савченко виклик на допит на завтра (13 березня 2018 року, – ред.), але сьогодні о 4 ранку вона відбула з території країни", – повідомив Луценко під час брифінгу.

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Генпрокурор також додав, що Савченко поїхала на міжнародну конференцію, хоч і не є офіційним членом делегації.