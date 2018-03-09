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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Савченко оконфузилася у суді щодо справи Рубана: фото і відео

15902 Читать новость на русском
Савченко оконфузилася у суді щодо справи Рубана
Савченко оконфузилася у суді щодо справи Рубана / Лівий берег

Народний депутат Надія Савченко прийшла на суд, де керівнику "Офіцерського корпусу" Володимиру Рубану обирали запобіжний захід та віддала йому честь.

Про це повідомляє LB.ua.

Незвичною стала поведінка Надії Савченко у залі суду – нардеп підійшла до камери з підозрюваним і віддала йому честь, зробивши відповідний жест рукою, звернувшись до нього зі словами: "Висловлюю свою повагу вам, товариш офіцер".

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Савченко осоромилася у суді щодо справи Рубана

Савченко оконфузилася у суді щодо справи Рубана

Окрім того, Савченко заявила, що готова була взяти Володимира Рубана на поруки.

Зазначимо, що Надія Савченко у званні капітан ЗСУ віддала честь молодшому за званням Рубану, якого підозрюють у підготовці серйозного теракту.

Як відомо, Володимир Рубан був звільнений в запас у званні старшого лейтенанта.

Савченко осоромилася у суді щодо справи Рубана

Савченко оконфузилася у суді щодо справи Рубана​ – відео

Нагадаємо, ввечері 8 березня стало відомо про затримання Володимира Рубана. Його затримали під час перевезення великого арсеналу зброї через лінію розмежування на Донбасі.

Згодом Рубану оголосили про підозру у спробі замаху на Петра Порошенка та збройному захопленні Верховної Ради, а також взяли під варту на 2 місяці.

Хто такий Володимир Рубан? Це керівник Центру звільнення полонених ГО "Офіцерський корпус", який брав участь у процесі звільнення військовополонених з окупованих територій. Рубан служив на льотно-командних посадах у різних частинах, звільнений в запас у званні старшого лейтенанта. Сам себе позиціонував як "генерал-полковник", однак у СБУ цю інформацію спростовують.

Теги: Новини України Володимир Рубан Надія Савченко
Джерело: 24 Канал
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