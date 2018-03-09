Савченко оконфузилася у суді щодо справи Рубана: фото і відео

Народний депутат Надія Савченко прийшла на суд, де керівнику "Офіцерського корпусу" Володимиру Рубану обирали запобіжний захід та віддала йому честь.

Про це повідомляє LB.ua.

Незвичною стала поведінка Надії Савченко у залі суду – нардеп підійшла до камери з підозрюваним і віддала йому честь, зробивши відповідний жест рукою, звернувшись до нього зі словами: "Висловлюю свою повагу вам, товариш офіцер".

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Савченко оконфузилася у суді щодо справи Рубана

Окрім того, Савченко заявила, що готова була взяти Володимира Рубана на поруки.

Зазначимо, що Надія Савченко у званні капітан ЗСУ віддала честь молодшому за званням Рубану, якого підозрюють у підготовці серйозного теракту.

Як відомо, Володимир Рубан був звільнений в запас у званні старшого лейтенанта.

Савченко оконфузилася у суді щодо справи Рубана​ – відео

Нагадаємо, ввечері 8 березня стало відомо про затримання Володимира Рубана. Його затримали під час перевезення великого арсеналу зброї через лінію розмежування на Донбасі.



Згодом Рубану оголосили про підозру у спробі замаху на Петра Порошенка та збройному захопленні Верховної Ради, а також взяли під варту на 2 місяці.

Хто такий Володимир Рубан? Це керівник Центру звільнення полонених ГО "Офіцерський корпус", який брав участь у процесі звільнення військовополонених з окупованих територій. Рубан служив на льотно-командних посадах у різних частинах, звільнений в запас у званні старшого лейтенанта. Сам себе позиціонував як "генерал-полковник", однак у СБУ цю інформацію спростовують.