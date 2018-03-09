Савченко палкими словами підтримала Рубана на суді
Народний депутат Надія Савченко прийшла на суд з обрання запобіжного заходу керівнику Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимиру Рубану.
Про це пише "Інтерфакс".
До Рубана по прибутті у залу суду нардеп звернулася зі словами: "Висловлюю свою повагу вам, товариш офіцер".
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Савченко зазначила, що "щиро поважає офіцера Рубана за все, що він зробив в цій війні для України, для українців та їх звільнення".
Не всім зрозуміти, наскільки важкими можуть бути операції, особливо глибинні операції,
– додала нардеп.
Зазначимо, Шевченківський суд обрав запобіжний захід для Рубана у вигляді тримання під вартою терміном на 60 днів без права застави.
Нагадаємо, про затримання Володимира Рубана стало відомо ввечері 8 березня. Його впіймали під час перевезення чималого арсеналу зброї через лінію розмежування. Після затримання Рубан перебував у СІЗО Маріуполя. Йому оголосили підозру у спробі замаху на Порошенка та збройному захопленні Ради.
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