Савченко палкими словами підтримала Рубана на суді

Народний депутат Надія Савченко прийшла на суд з обрання запобіжного заходу керівнику Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимиру Рубану.

Про це пише "Інтерфакс".

До Рубана по прибутті у залу суду нардеп звернулася зі словами: "Висловлюю свою повагу вам, товариш офіцер".

Читайте також: Порошенко назвав страшну мету Рубана

Савченко зазначила, що "щиро поважає офіцера Рубана за все, що він зробив в цій війні для України, для українців та їх звільнення".

Не всім зрозуміти, наскільки важкими можуть бути операції, особливо глибинні операції,

– додала нардеп.

Зазначимо, Шевченківський суд обрав запобіжний захід для Рубана у вигляді тримання під вартою терміном на 60 днів без права застави.

Нагадаємо, про затримання Володимира Рубана стало відомо ввечері 8 березня. Його впіймали під час перевезення чималого арсеналу зброї через лінію розмежування. Після затримання Рубан перебував у СІЗО Маріуполя. Йому оголосили підозру у спробі замаху на Порошенка та збройному захопленні Ради.