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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Суд обрав запобіжний захід Володимиру Рубану, якого підозрюють у підготовці теракту

14:21, 9 березня 6681 Читать новость на русском

9 березня у Шевченківському суді обирали запобіжний захід для Володимира Рубана – керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус". Суд підтримав позицію звинувачення і обрав в якості запобіжного заходу тримання під вартою терміном на 60 днів без права застави.

Відповідне рішення зачитав суддя Євген Мартинов.

Володимира Рубана затримали 8 березня на КПВВ "Майорськ", який перевозив з окупованої території чималий арсенал зброї. ЗМІ повідомили, що у помешканні Рубана провели обшук.

Читайте також: Суд обирає запобіжний захід Рубану: відео

Рубану оголошено підозру за ч.1 ст. 263 КК "Незаконне поводження зі зброєю", та ч.1 ст.14 "Готування до злочину", ч.3 ст.258 "Терористичний акт".

Сам Рубан заявив, що його підставили, а за всім стоїть офіцер з позивним "Кедр".

Теги: Новини України Новини політики Володимир Рубан
Джерело: 24 Канал
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