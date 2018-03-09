Суд обрав запобіжний захід Володимиру Рубану, якого підозрюють у підготовці теракту

9 березня у Шевченківському суді обирали запобіжний захід для Володимира Рубана – керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус". Суд підтримав позицію звинувачення і обрав в якості запобіжного заходу тримання під вартою терміном на 60 днів без права застави.

Відповідне рішення зачитав суддя Євген Мартинов.

Володимира Рубана затримали 8 березня на КПВВ "Майорськ", який перевозив з окупованої території чималий арсенал зброї. ЗМІ повідомили, що у помешканні Рубана провели обшук.

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Рубану оголошено підозру за ч.1 ст. 263 КК "Незаконне поводження зі зброєю", та ч.1 ст.14 "Готування до злочину", ч.3 ст.258 "Терористичний акт".

Сам Рубан заявив, що його підставили, а за всім стоїть офіцер з позивним "Кедр".