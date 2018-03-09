Суд избрал меру пресечения Владимиру Рубану, которого подозревают в подготовке теракта

9 марта в Шевченковском суде выбирали меру пресечения для Владимира Рубана – руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус". Суд поддержал позицию обвинения и избрал в качестве меры пресечения содержание под стражей сроком на 60 дней без права залога.

Соответствующее решение зачитал судья Евгений Мартынов.

Владимира Рубана задержали 8 марта на КПВВ "Майорск". Он перевозил из оккупированной территории немалый арсенал оружия. СМИ сообщили, что в жилище Рубана провели обыск.

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Рубану объявлено подозрение по ч.1 ст. 263 УК "Незаконное обращение с оружием", и ч.1 ст.14 "Приготовление к преступлению", ч.3 ст.258 "Террористический акт".

Сам Рубан заявил, что его подставили, а за всем стоит офицер с позывным "Кедр".