Рубан рассказал, кто его подставил с оружием

По словам Владимира Рубана, которому в Шевченковском суде выбирают меру пресечения, заявил, что его подставили. А за всем стоит офицер с позывным "Кедр".

Об этом Владимир Рубан заявил в зале суда.

"Операция, которая состоялась вчера (8 марта, –"24"), была спланирована офицером "Кедр". Я выполнял роль водителя. Автомобиль, на котором я двигался, принадлежит старшему офицеру "Кедр". Я его получил только для пересечения границы" , – заявил Владимир Рубан.

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Говорит, что о наличии оружия в автомобиле не знал.

По его словам, он должен был по просьбе "Кедра" перевезти товар на неподконтрольную Украине территорию, и оттуда забрать мебель. Именно среди мебели и был обнаружен арсенал оружия.

"Я подъехал в условное время, ко мне вышел офицер "Кедр", распорядился, чтобы меня пропустили. Я проехал 200 метров, из его машины вышли он и несколько бойцов. Закрепили сверху черные военные номера. Я проехал еще 200 метров. А когда начались следственные действия, то номера прикрытия – черные военные – исчезли ", – заверил Рубан.

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При этом Рубан отмечает, со на КПВВ, где произошло задержание, есть немало камер видеонаблюдения, которые могут подтвердить его слова.

Саму операцию задержания он называет заговором. Ведь задержание произошло 8 марта, а следственная группа выехала на место для задержания еще 5 марта.

Напомним, вечером 8 марта стало известно о задержании Владимира Рубана, перевозившего из оккупированной территории немалый арсенал оружия. Хотя само задержание произошло еще в 9 часов этого дня. Кроме того, по информации СМИ, в помещении Рубана провели обыск. После задержания Рубан находился в СИЗО Мариуполя. По данным СМИ, Рубану объявлено подозрение по ч.1 ст. 263 УК "Незаконное обращение с оружием", и ч.1 ст.14 "Приготовление к преступлению", ч.3 ст.258 "Террористический акт". Обвинение будет представлять Военная прокуратура.

Кто такой Владимир Рубан? Это руководитель Центра освобождения пленных ОО "Офицерский корпус", он занимается обменом пленными между боевиками и украинской стороной. Его обвиняли в приверженности к боевикам "ДНР" и "ЛНР". Кроме того, Рубана в украинских СМИ связывают с кумом Владимира Путина Виктором Медведчуком.