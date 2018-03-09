Рубан розповів, хто його підставив зі зброєю

За словами Володимира Рубана, якому у Шевченківському суді обирають запобіжний захід, його підставили спецслужби. А за всім стоїть офіцер з позивним "Кедр".

Про це Володимир Рубан заявив у залі суду.

"Операція, яка відбулася вчора (8 березня, – "24"), була спланована офіцером "Кедр". Я виконував роль водія. автомобіль, на якому я рухався, належить старшому офіцеру "Кедр". Я його отримав лише для перетину кордону", – заявив Володимир Рубан.

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Переконує, що про наявність зброї в автомобілі не знав.

За його словами, він мав на прохання "Кедра" перевезти товар на непідконтрольну Україні територію, і звідти забрати меблі. Саме серед меблів і був виявлений арсенал зброї.

"Я під’їхав в умовний час, до мене вийшов офіцер "Кедр", розпорядився, що мене пропустили. Я проїхав 200 метрів, з його машини вийшли він та кілька бійців. Закріпили зверху чорні військові номери. Я проїхав ще 200 метрів. А коли розпочалися слідчі дії, то номери прикриття – чорні військові – зникли", – запевнив Рубан.

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При цьому Рубан зазначає, що на КПВВ, де відбулося затримання, є чимало камер відео спостереження, які можуть підтвердити його слова.

Саму операцію затримання він називає змовою. Адже затримання відбулося 8 березня, а слідча група виїхала на місце для затримання ще 5 березня.

Нагадаємо, ввечері 8 березня стало відомо про затримання Володимира Рубана, який перевозив з окупованої території чималий арсенал зброї. Хоча саме затримання відбулося ще у 9:00 цього дня. Окрім того, за інформацією ЗМІ, у помешканні Рубана провели обшук. Після затримання Рубан перебував у СІЗО Маріуполя. За даними ЗМІ, Рубану оголошено підозру за ч.1 ст. 263 КК "Незаконне поводження зі зброєю", та ч.1 ст.14 "Готування до злочину", ч.3 ст.258 "Терористичний акт". Обвинувачення представлятиме Військова прокуратура.

Хто такий Володимир Рубан? Це керівник Центру звільнення полонених ГО "Офіцерський корпус", він займається обміном полоненими між бойовиками та українською стороною. Його звинувачували у прихильності до бойовиків "ДНР" та "ЛНР". Окрім того, Рубана в українських ЗМІ пов'язують з кумом Володимира Путіна Віктором Медведчуком.