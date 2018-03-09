Тимчук вказав на незвичний факт затримання Рубана на КПВВ зі зброєю

Ще в лютому 2017 року Служба безпеки України заборонила Володимиру Рубану в’їзд на окуповані території. Але керівник "Офіцерського корпусу" продовжував їздити в ОРДЛО, ще й возив з собою туди народних депутатів України.

За даними "Інформаційного спротиву", Рубан для цього використовував так звані "кабанячі стежки", які пролягають в обхід блок-постів. Однак цього разу вирішив вертатися з окупованих територій через КПВВ, де і був затриманий.

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Керівник "ІС" Дмитро Тимчук також звернув увагу, що Віктор Медведчук, чиїм поплічником і був Рубан, вирішив "ризикнути" ним, щоб вивести цю партію зброї саме зараз.

"Видно, завдання було терміновим. Цікаво також, що з боку бойовиків Рубан пройшов "контроль" на блок-постах без проблем", – зазначив Дмитро Тимчук.

Нагадаємо, ввечері 8 березня стало відомо про затримання Володимира Рубана, який перевозив з окупованої території чималий арсенал зброї. Хоча саме затримання відбулося ще у 9:00 цього дня. Окрім того, за інформацією ЗМІ, у помешканні Рубана провели обшук. Після затримання Рубан перебував у СІЗО Маріуполя. За даними ЗМІ, Рубану оголошено підозру за ч.1 ст. 263 КК "Незаконне поводження зі зброєю", та ч.1 ст.14 "Готування до злочину", ч.3 ст.258 "Терористичний акт". Обвинувачення представлятиме Військова прокуратура.

Хто такий Володимир Рубан? Це керівник Центру звільнення полонених ГО "Офіцерський корпус", він займається обміном полоненими між бойовиками та українською стороною. Його звинувачували у прихильності до бойовиків "ДНР" та "ЛНР". Окрім того, Рубана в українських ЗМІ пов'язують з кумом Володимира Путіна Віктором Медведчуком.