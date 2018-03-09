Тымчук отметил необычный факт задержания Рубана на КПВВ с оружием

Еще в феврале 2017 Служба безопасности Украины запретила Владимиру Рубану въезд на оккупированные территории. Но руководитель "Офицерского корпуса" продолжал ездить в ОРДЛО, еще и возил с собой туда народных депутатов Украины.

По данным "Информационного сопротивления", Рубан для этого использовал так называемые "кабаньи тропы", которые пролегают в обход блок-постов. Однако на этот раз решил возвращаться с оккупированных территорий через КПВВ, где и был задержан.

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Руководитель "ИС" Дмитрий Тымчук также обратил внимание, что Виктор Медведчук, чьим соратником и был Рубан, решил "рискнуть" им, чтобы вывести эту партию оружия именно сейчас.

"Видно, задача была срочная. Интересно также, что со стороны боевиков Рубан прошел "контроль" на блок-постах без проблем", – отметил Дмитрий Тымчук.

Напомним, вечером 8 марта стало известно о задержании Владимира Рубана, перевозившего из оккупированной территории немалый арсенал оружия. Хотя само задержание произошло еще в 9 часов этого дня. Кроме того, по информации СМИ, в помещении Рубана провели обыск. После задержания Рубан находился в СИЗО Мариуполя. По данным СМИ, Рубану объявлено подозрение по ч.1 ст. 263 УК "Незаконное обращение с оружием", и ч.1 ст.14 "Приготовление к преступлению", ч.3 ст.258 "Террористический акт". Обвинение будет представлять Военная прокуратура.

Кто такой Владимир Рубан? Это руководитель Центра освобождения пленных ОО "Офицерский корпус", он занимается обменом пленными между боевиками и украинской стороной. Его обвиняли в приверженности к боевикам "ДНР" и "ЛНР". Кроме того, Рубана в украинских СМИ связывают с кумом Владимира Путина Виктором Медведчуком.