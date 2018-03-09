Суд обирає запобіжний захід Рубану: відео

9 березня в Шевченківському суді обирають запобіжний захід Володимиру Рубану – керівнику організації "Офіцерський корпус". Рубана було затримано 8 березня на контрольному пункті в'їзду-виїзду "Майорськ".

У повідомленні про підозру, яку оголосив суддя, йдеться, що Рубан, зокрема, готував замахи на Президента України Петра Порошенка та інших перших осіб держави: голову РНБО Олександра Турчинова, очільника МВС Арсена Авакова та колишнього прем’єра Арсена Яценюка.

Також у документі йдеться, що Рубан планував зі зброєю захопити будівлю Верховної Ради, перед цим ліквідувавши правоохоронців, які охороняють парламент. Крім того, підкреслюється, що підозрюваний планував і обстріл з мінометів і гранатометів будівель Верховної Ради та Адміністрації Президента.

Нагадаємо, ввечері 8 березня стало відомо про затримання Володимира Рубана, який перевозив з окупованої території чималий арсенал зброї. Хоча саме затримання відбулося ще у 9:00 цього дня. Окрім того, за інформацією ЗМІ, у помешканні Рубана провели обшук. Після затримання Рубан перебував у СІЗО Маріуполя. За даними ЗМІ, Рубану оголошено підозру за ч.1 ст. 263 КК "Незаконне поводження зі зброєю", та ч.1 ст.14 "Готування до злочину", ч.3 ст.258 "Терористичний акт".

Хто такий Володимир Рубан? Це керівник Центру звільнення полонених ГО "Офіцерський корпус", він займається обміном полоненими між бойовиками та українською стороною. Його звинувачували у прихильності до бойовиків "ДНР" та "ЛНР". Окрім того, Рубана в українських ЗМІ пов'язують з кумом Володимира Путіна Віктором Медведчуком.