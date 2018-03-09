Суд избирает Рубану меру пресечения: видео

9 марта в Шевченковском суде избирают меру пресечения Владимиру Рубану – руководителю организации "Офицерский корпус". Рубан был задержан 8 марта на контрольном пункте въезда-выезда "Майорск".

В сообщении о подозрении, которое объявил судья, говорится, что Рубан, в частности, готовил покушение на Президента Украины Петра Порошенко и других первых лиц государства: главу СНБО Александра Турчинова, главу МВД Арсена Авакова и бывшего премьера Арсения Яценюка.

Также в документе говорится, что Рубан планировал с оружием захватить здание Верховной Рады, перед этим ликвидировав правоохранителей, которые охраняют парламент. Кроме того, подчеркивается, что подозреваемый планировал и обстрел из минометов и гранатометов зданий Верховной Рады и Администрации Президента.

Напомним, вечером 8 марта стало известно о задержании Владимира Рубана, который перевозил с оккупированной территории немалый арсенал оружия. Хотя само задержание произошло еще в 9:00 в этот день. Кроме того, по информации СМИ, в доме Рубана провели обыск. После задержания Рубан находился в СИЗО Мариуполя. По данным СМИ, Рубану объявлено подозрение по ч.1 ст. 263 УК "Незаконное обращение с оружием", и ч.1 ст.14 "Подготовка к преступлению", ч.3 ст.258 "Террористический акт".

Кто такой Владимир Рубан? Это руководитель Центра освобождения пленных ГО "Офицерский корпус", он занимается обменом пленными между боевиками и украинской стороной. Его обвиняли в приверженности к боевикам "ДНР" и "ЛНР". Кроме того, Рубана в украинских СМИ связывают с кумом Владимира Путина Виктором Медведчуком.