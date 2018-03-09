Савченко пылкими словами поддержала Рубана на суде

Народный депутат Надежда Савченко пришла на суд по избранию меры пресечения руководителю Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиру Рубану.

Об этом пишет "Интерфакс".

К Рубану по прибытии в зал суда нардеп обратилась со словами: "Выражаю свое уважение вам, товарищ офицер".

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Савченко отметила, что "искренне уважает офицера Рубана и все, что он сделал в этой войне для Украины, для украинцев и их освобождения".

Не всем понять, насколько тяжелыми могут быть операции, особенно глубинные операции,

– добавила нардеп.

Отметим, Шевченковский суд избрал меру пресечения для Рубана в виде содержания под стражей сроком на 60 дней без права залога.

Напомним, о задержании Владимира Рубана стало известно вечером 8 марта. Его поймали при перевозке большого арсенала оружия через линию разграничения. После задержания Рубан находился в СИЗО Мариуполя. Ему объявили подозрение в попытке покушения на Порошенко и вооруженном захвате Рады.