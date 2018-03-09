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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Порошенко назвал страшную цель Рубана

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Петр Порошенко
Петр Порошенко / 24 Канал

Задержанный переговорщик Владимир Рубан был причастен к подготовке неслыханно масштабных террористических актов в Украине, которые должны были дестабилизировать ситуацию в стране.

Об этом заявили президент Петр Порошенко и глава Службы безопасности Василий Грицак.

Глава государства отметил, что Рубана задержали не только за перевозку оружия, а по значительно более существенным обвинениям.

Цель была одна – дестабилизировать общество через массовые террористические атаки. Доказательства неопровержимые, так как говорится о стабильности государства,
– сказал Порошенко.

По словам Грицака, "уровень террористической угрозы для украинцев был самый высокий за времена независимости нашего государства".

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Также глава СБУ отметил, что деятельность преступной группы, к которой принадлежал Рубан, документировали "длинный период времени".

"Хочу отдельно отметить, что то, как включились в защиту Рубана российские политики и средства массовой информации, лишь подтверждает и убеждает нас в правильности принятых мер. Хочу разочаровать тех, кто утверждает, что им удастся или откупиться, или отползти", – отметил Порошенко.

Также глава государства поручил Грицаку взять под личный контроль дело Рубана.

Напомним, вечером 8 марта стало известно о задержании Владимира Рубана, перевозившего с оккупированной территории немалый арсенал оружия. Хотя само задержание произошло еще в 9:00 того дня. Кроме того, по информации СМИ, в жилище Рубана провели обыск. После задержания Рубан находился в СИЗО Мариуполя. По данным СМИ, Рубану объявлено подозрение в попытке покушения на Порошенко и вооруженный захват Рады.

Кто такой Владимир Рубан? Это руководитель Центра освобождения пленных ОО "Офицерский корпус", он занимается обменом пленными между боевиками и украинской стороной. Его обвиняли в приверженности к боевикам "ДНР" и "ЛНР". Кроме того, Рубана в украинских СМИ связывают с кумом Владимира Путина Виктором Медведчуком.

Теги: Новости политики Новости Украины СБУ Петр Порошенко Владимир Рубан Василий Грицак
Источник: 24 Канал
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