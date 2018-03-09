Порошенко назвав страшну мету Рубана

Затриманий переговорник Володимир Рубан був причетний до підготовки нечувано масштабних терористичних актів в Україні, які мали дестабілізувати ситуацію в країні.

Про це заявили президент Петро Порошенко та голова Служби безпеки Василь Грицак.

Глава держави відзначив, що Рубана затримали не лише за перевезення зброї, а за значно суттєвіші звинувачення.

Мета була одна – дестабілізувати суспільство через масові терористичні атаки. Докази є неспростовними, бо мовиться про стабільність держави,

– сказав Порошенко.

За словами Грицака, "рівень терористичної загрози для українців був найбільший за часів незалежності нашої держави".

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Також очільник СБУ відзначив, що діяльність злочинної групи, до якої належав Рубан, документували "довгий період часу".

"Хочу окремо відзначити як включилися на захист Рубана російські політики та засоби масової інформації, що лише підтверджує у переконує нас у правильності вжитих заходів. Хочу розчарувати тих, хто стверджує що їм вдасться або відкупитися, або відповзти", – зазначив Порошенко.

Також глава держави доручив Грицаку взяти під особистий контроль справу Рубана.

Нагадаємо, ввечері 8 березня стало відомо про затримання Володимира Рубана, який перевозив з окупованої території чималий арсенал зброї. Хоча саме затримання відбулося ще у 9:00 цього дня. Окрім того, за інформацією ЗМІ, у помешканні Рубана провели обшук. Після затримання Рубан перебував у СІЗО Маріуполя. За даними ЗМІ, Рубану оголошено підозру у спробі замаху на Порошенка та збройне захоплення Ради.

Хто такий Володимир Рубан? Це керівник Центру звільнення полонених ГО "Офіцерський корпус", він займається обміном полоненими між бойовиками та українською стороною. Його звинувачували у прихильності до бойовиків "ДНР" та "ЛНР". Окрім того, Рубана в українських ЗМІ пов'язують з кумом Володимира Путіна Віктором Медведчуком.