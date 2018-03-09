10:46
12 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
4°C
4°C 0°C
  • вівторок
    3°C 1°C
  • середа
    3°C 0°C
  • четвер
    5°C 0°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Ігри політичних лузерів. Треш в
Вєсті Кремля
21:44, 9 березня
Вєсті. UA. Жир. Українських політиків нагородили
Вєсті.UA
18:53, 9 березня
Чужа на своїй землі: як ділянка пенсіонерки несподівано стала власністю родини чиновниці
ЦРУ
21:58, 6 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати Все. 8 березня: жіноче свято чи день феміністок?
Згадати все
18:54, 10 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Порошенко назвав страшну мету Рубана

6108
Петро Порошенко
Петро Порошенко / 24 Канал

Затриманий переговорник Володимир Рубан був причетний до підготовки нечувано масштабних терористичних актів в Україні, які мали дестабілізувати ситуацію в країні.

Про це заявили президент Петро Порошенко та голова Служби безпеки Василь Грицак.

Глава держави відзначив, що Рубана затримали не лише за перевезення зброї, а за значно суттєвіші звинувачення.

Мета була одна – дестабілізувати суспільство через масові терористичні атаки. Докази є неспростовними, бо мовиться про стабільність держави,
– сказав Порошенко.

За словами Грицака, "рівень терористичної загрози для українців був найбільший за часів незалежності нашої держави".

Читайте також: Волонтер вказав на незвичну зброю, з якою затримали Рубана

Також очільник СБУ відзначив, що діяльність злочинної групи, до якої належав Рубан, документували "довгий період часу".

"Хочу окремо відзначити як включилися на захист Рубана російські політики та засоби масової інформації, що лише підтверджує у переконує нас у правильності вжитих заходів. Хочу розчарувати тих, хто стверджує що їм вдасться або відкупитися, або відповзти", – зазначив Порошенко.

Також глава держави доручив Грицаку взяти під особистий контроль справу Рубана.

Нагадаємо, ввечері 8 березня стало відомо про затримання Володимира Рубана, який перевозив з окупованої території чималий арсенал зброї. Хоча саме затримання відбулося ще у 9:00 цього дня. Окрім того, за інформацією ЗМІ, у помешканні Рубана провели обшук. Після затримання Рубан перебував у СІЗО Маріуполя. За даними ЗМІ, Рубану оголошено підозру у спробі замаху на Порошенка та збройне захоплення Ради.

Хто такий Володимир Рубан? Це керівник Центру звільнення полонених ГО "Офіцерський корпус", він займається обміном полоненими між бойовиками та українською стороною. Його звинувачували у прихильності до бойовиків "ДНР" та "ЛНР". Окрім того, Рубана в українських ЗМІ пов'язують з кумом Володимира Путіна Віктором Медведчуком.

Теги: Новини України СБУ Новини політики Петро Порошенко Володимир Рубан Василь Грицак
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 9 березня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук