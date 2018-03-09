Волонтер вказав на незвичну зброю, з якою затримали Рубана

Серед арсеналу зброї, з якої затримали Володимира Рубана на лінії розмежування, виявили і міномет, який збирають окупанти в ОРДЛО.

На цей факт вказав волонтер групи InformNapalm Михайло Кузнєцов.

«Новинка "воєнпрому" (виріб місцевих колаборантів) російської окупаційної адміністрації засвітилася на фотографіях зброї, вилученої у Рубана", – написав Михайло Кузнєцов.

Читайте також: Рубан розповів, хто його підставив зі зброєю

Міномет бойовиків

Мова йде про міномет, який збирає так званий концерн "Колдун и Ко" з міста Ровеньки, що на Луганщині.

"Завідує цим "концерном" бойовик і пособник російських окупантів Володимир Олександрович Недодаєв", – зазначив волонтер.

Більше – дивіться у коментарі волонтера та ветерана АТО Мирослава Гая

Нагадаємо, ввечері 8 березня стало відомо про затримання Володимира Рубана, який перевозив з окупованої території чималий арсенал зброї. Хоча саме затримання відбулося ще у 9:00 цього дня. Окрім того, за інформацією ЗМІ, у помешканні Рубана провели обшук. Після затримання Рубан перебував у СІЗО Маріуполя. За даними ЗМІ, Рубану оголошено підозру у спробі замаху на Порошенка та збройне захоплення Ради.

Хто такий Володимир Рубан? Це керівник Центру звільнення полонених ГО "Офіцерський корпус", він займається обміном полоненими між бойовиками та українською стороною. Його звинувачували у прихильності до бойовиків "ДНР" та "ЛНР". Окрім того, Рубана в українських ЗМІ пов'язують з кумом Володимира Путіна Віктором Медведчуком.