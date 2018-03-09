Волонтер указал на необычное оружие, с которым задержали Рубана

Среди арсенала оружия, с которым Владимира Рубана задержали на линии разграничения, обнаружили и миномет, который собирают оккупанты в ОРДЛО.

На этот факт указал волонтер группы InformNapalm Михаил Кузнецов.

"Новинка "военпрома" (изделие местных коллаборационистов) российской оккупационной администрации засветилась на фотографиях оружия, изъятого у Рубана", – написал Михаил Кузнецов.

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Миномет боевиков

Речь идет о миномете, который собирает так называемый концерн "Колдун и Ко" из города Ровеньки, что на Луганщине.

"Заведует этим "концерном" боевик и пособник российских оккупантов Владимир Александрович Недодаев", – отметил волонтер.

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Напомним, вечером 8 марта стало известно о задержании Владимира Рубана, который перевозил с оккупированной территории немалый арсенал оружия. Хотя само задержание произошло еще в 9:00 в этот день. Кроме того, по информации СМИ, в доме Рубана провели обыск. После задержания Рубан находился в СИЗО Мариуполя. По данным СМИ, Рубану объявлено подозрение в попытке покушения на Порошенко и вооруженного захвата Рады.

Кто такой Владимир Рубан? Это руководитель Центра освобождения пленных ГО "Офицерский корпус", он занимается обменом пленными между боевиками и украинской стороной. Его обвиняли в приверженности к боевикам "ДНР" и "ЛНР". Кроме того, Рубана в украинских СМИ связывают с кумом Владимира Путина Виктором Медведчуком.