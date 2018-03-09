Затримання Рубана: який теракт він готував і що про це відомо

Журналісти сайту "24" розібрались із подробицями справи керівника Центру звільнення полонених ГО "Офіцерський корпус" Володимира Рубана, який нібито готував теракт у Києві спільно з представниками російських окупантів.

Хто такий Рубан?

Керівник Центру звільнення полонених ГО "Офіцерський корпус", який брав участь у процесі звільнення військовополонених з окупованих територій.

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Народився в родині військових. Закінчив Чернігівське вище військове авіаційне училище льотчиків. У 1989 році змінив прізвище Гарбузюк на Рубан. Служив на льотно-командних посадах у різних частинах. Звільнений в запас в Коломиї 8 липня 1991 року у званні старшого лейтенанта. Працював на керівних посадах у комерційних та громадських організаціях, державних структурах. Закінчив Національну академію державного управління при Президентові України. Сам себе позиціонував як "генерал-полковник", однак у СБУ цю інформацію давно спростовують та називають приписування йому такого звання безпідставним. Пізніше Рубан також заявляв, що не такий вже він і генерал, хоча говорив про це не настільки голосно, аби почули всі ЗМІ у країні.

Чому його затримали?

Тому що він перевозив з окупованої території чималий арсенал зброї, серед якого, зокрема були різні типи стрілецького озброєння та боєкомплекти до них, боєкомплекти до мінометів та протитанкових гранатометів, одноразові РПГ, гранати та, в тому числі, міномет, який збирають окупанти в ОРДЛО. Все це він намагався провезти з окупованих територій через пункт пропуску Майорськ, що поруч з окупованою Горлівкою у Донецькій області. За даними військової прокуратури зброю Рубан придбав в окупованих Горлівці та Макіївці. Після цього перевіз її до сірої зони. А вже звідти планував перевезти на не окуповану частину України.

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Рубану оголошено підозру за ч.1 ст. 263 КК "Незаконне поводження зі зброєю", та ч.1 ст.14 "Готування до злочину", ч.3 ст.258 "Терористичний акт".

Як він пояснює своє затримання?

Каже, що виступав у ролі барана у всій цій ситуації.

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За його словами, офіцер із позивним "Кедр", попросив Рубана перевезти товар на непідконтрольну Україні територію, і звідти забрати меблі. Саме серед меблів і був виявлений арсенал зброї. Рубан переконує, що про наявність в автомобілі кількох тонн зброї він не знав.

Я під’їхав в умовний час, до мене вийшов офіцер "Кедр", розпорядився, щоб мене пропустили. Я проїхав 200 метрів, з його машини вийшли він та кілька бійців. Закріпили зверху чорні військові номери. Я проїхав ще 200 метрів. А коли розпочалися слідчі дії, то номери прикриття – чорні військові – зникли,

– запевнив Рубан.

При цьому Рубан зазначає, що на КПВВ, де відбулося затримання, є чимало камер відео спостереження, які можуть підтвердити його слова.

Разом з тим, як пояснили журналістам сайту "24" військовослужбовці, найвірогідніше, що згаданий "Кедр" є офіцером Прикордонної служби, оскільки саме вона у цей час несе службу на тому пропускному пункті, де був затриманий Рубан, і лише представник цієї служби міг дати розпорядження попустити машину. Офіційно цю інформацію підтвердити не вдалось.

Чому Рубану не вірять?

Тому що він уже неодноразово давав привід засумніватись у його чесності. Рубан тривалий час своєю поведінкою підтверджує прихильне ставлення до терористів "ДНР" та "ЛНР". Окрім того, Його пов'язують тісні зв’язки з кумом Володимира Путіна Віктором Медведчуком. Хоча у залі судових засідань Рубан запевнив журналістів, що більшого ворога, ніж Медведчук, він особисто не має.

Разом з тим, раніше неодноразово з’являлась інформація, що група Рубана займалась здирництвом із родичів полонених, яку офіційно так ніхто і не підтвердив. Повідомлялось, що маючи доступ до списку військовополонених, про звільнення яких домовлялись офіційні учасники переговорної групи, Рубан зв'язувався із родичами тих, хто уже готувався до звільнення найближчим часом, і за значну суму обіцяв домовитись про звільнення їхніх близьких.

При цьому СБУ офіційно заявляла, що Рубану не надавалися жодні доручення чи повноваження вести будь-які переговори щодо звільнення громадян України, він ніколи не брав участі в офіційних перемовинах чи зустрічах".

Більше того, Служба безпеки скасувала дозвіл на перетин лінії зіткнення на сході України керівнику "Офіцерського корпусу" наприкінці лютого 2017 року через "порушення ним встановленого порядку перетину лінії розмежування у районі проведення АТО". Цьому передував візит Рубана та депутата парламенту Надії Савченко 24 лютого 2017 року до непідконтрольного українській владі Донецька.

Що кажуть силовики?

За словами голови СБУ Василя Грицака, це вже не перша спроба завезти зброю на території, підконтрольні Україні. Рубан, за його словами, готував серію кривавих терактів у Києві спільно з представниками окупанта Олександром Захарченка та Олександром Тимофєєвим. Для чого вони це робили? Щоб дестабілізувати ситуацію в Україні, залякати та спричинити велику кількість жертв. Глава СБУ повідомив, що злочинна діяльність цієї групи, включаючи Рубана, документувалася спецслужбою протягом "тривалого часу". У якості доказу наводять відеозапис перевезення зброї Рубаном.

Оперативне відео Служби безпеки України

Якісь інші подробиці чи деталі в СБУ розголошувати відмовляються в інтересах слідства.

Як розвиватиметься справа?

Суд підтримав позицію звинувачення і в якості запобіжного заходу обрав для Рубана тримання під вартою терміном на 60 днів без права застави. Захист планує подавати апеляцію і наполягає на тому, що довести підготовку до терористичного акту стороні обвинуваченні не вдасться. Глава СБУ, разом з тим, запевнив, що докази причетності Рубана є практично неспростовними. Хоча, силовики вже не в одній резонансній справі обіцяли, що доказова база обвинувачення є непохитною, але на практиці це ніяк не впливало на винесення вироку.