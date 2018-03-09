Грицак назвав спільників Рубана у підготовці теракту в Києві

Керівник Центру звільнення полонених ГО "Офіцерський корпус" Володимир Рубан готував теракт у Києві спільно з представниками окупанта Олександром Захарченка та Олександром Тимофєєвим.

Про це під час брифінгу у Києві розповів голова СБУ Василь Грицак.

За словами Грицака, СБУ має докази причетності терористів Захарченка та Тимофєєва до підготовки кривавого теракту в українській столиці.

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Рубан, діючи за попередньою з мовою з очільниками терористичних організацій так званої "ДНР" Захарченка та Тимофєєва, а також інших осіб, спланували та вчинили конкретні дії направлені на підготовку серії терористичних актів у центральній частині міста Києва із застосуванням вилученої зброї та вибухівки,

– додав глава СБУ.

Він зазначив, що робота з документування злочинної діяльності цієї групи тривала не один місяць.

Як вважає Грицак, очевидно що дозвіл на проведення теракту викрита злочинна група отримала в Москві.

Також Грицак додав, що наразі не може назвати імена усіх причетних до підготовки теракту.

Нагадаємо, про затримання Володимира Рубана стало відомо ввечері 8 березня. Його впіймали під час перевезення чималого арсеналу зброї через лінію розмежування. Після затримання Рубан перебував у СІЗО Маріуполя. Йому оголосили підозру у спробі замаху на Порошенка та збройному захопленні Ради.