Грицак назвал сообщников Рубана в подготовке теракта в Киеве

Руководитель Центра освобождения пленных ГО "Офицерский корпус" Владимир Рубан готовил теракт в Киеве совместно с представителями оккупанта Александром Захарченко и Александром Тимофеевым.

Об этом во время брифинга в Киеве рассказал глава СБУ Василий Грицак.

По словам Грицака, СБУ имеет доказательства причастности террористов Захарченко и Тимофеева к подготовке кровавого теракта в украинской столице.

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Рубан, действуя по предварительному сговору с руководителями террористических организаций так называемой "ДНР" Захарченко и Тимофеевым, а также другими лицами, спланировали и совершили конкретные действия, направленные на подготовку серии террористических актов в центральной части города Киева с применением изъятого оружия и взрывчатки,

– добавил глава СБУ.

Он отметил, что работа по документированию преступной деятельности этой группы продолжалась не один месяц.

Как считает Грицак, очевидно что разрешение на проведение теракта разоблаченная преступная группа получила в Москве.

Напомним, о задержании Владимира Рубана стало известно вечером 8 марта. Его поймали во время перевозки немалого арсенала оружия через линию разграничения. После задержания Рубан находился в СИЗО Мариуполя. Ему объявили подозрение в попытке покушения на Порошенко и вооруженном захвате Рады.