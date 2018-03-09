Задержание Рубана: какой теракт он готовил и что об этом известно

Журналисты сайта "24" разобрались с подробностями дела в отношении руководителя Центра освобождения пленных ГО "Офицерский корпус" Владимира Рубана, который якобы готовил теракт в Киеве совместно с представителями российских оккупантов.

Кто такой Рубан?

Руководитель Центра освобождения пленных ГО "Офицерский корпус", который принимал участие в процессе освобождения военнопленных с оккупированных территорий.

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Родился в семье военных. Окончил Черниговское высшее военное авиационное училище летчиков. В 1989 году сменил фамилию Гарбузюк на Рубан. Служил на летно-командных должностях в различных частях. Уволен в запас в Коломые 8 июля 1991 года в звании старшего лейтенанта. Работал на руководящих должностях в коммерческих и общественных организациях, государственных структурах. Окончил Национальную академию государственного управления при Президенте Украины. Сам себя позиционировал как "генерал-полковник", однако в СБУ эту информацию давно опровергают и называют приписывание ему такого звания безосновательным. Позже Рубан также заявлял, что не такой уж он и генерал, хотя говорил об этом не настолько громко, чтобы услышали все СМИ в стране.

Почему его задержали?

Потому что он перевозил с оккупированной территории немалый арсенал оружия, среди которого, в частности были различные типы стрелкового вооружения и боекомплекты к ним, боекомплекты к минометам и противотанковым гранатометам, одноразовые РПГ, гранаты и, в том числе, миномет, который собирают оккупанты в ОРДЛО. Все это он пытался провезти с оккупированных территорий через пункт пропуска Майорск, что рядом с оккупированной Горловкой в Донецкой области. По данным военной прокуратуры оружие Рубан приобрел в оккупированных Горловке и Макеевке. После этого перевез его в серую зону. А уже оттуда планировал перевезти на не оккупированную часть Украины.

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Рубану объявлено подозрение по ч.1 ст. 263 УК "Незаконное обращение с оружием", и ч.1 ст.14 "Приготовление к преступлению", ч.3 ст.258 "Террористический акт".

Как он объясняет свое задержание?

Говорит, что выступал в роли барана во всей этой ситуации.

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По его словам, офицер с позывным "Кедр" попросил Рубана перевезти товар на неподконтрольную Украине территорию и забрать оттуда мебель. Именно среди мебели и был обнаружен арсенал оружия. Рубан убеждает, что о наличии в автомобиле нескольких тонн оружия он не знал.

Я подъехал в условное время, ко мне вышел офицер "Кедр", распорядился, чтобы меня пропустили. Я проехал 200 метров, из его машины вышли он и несколько бойцов. Закрепили сверху черные военные номера. Я проехал еще 200 метров. А когда начались следственные действия, то номера прикрытия – черные военные – исчезли,

– заверил Рубан.

При этом Рубан отмечает, что на КПВВ, где произошло задержание, есть немало камер видеонаблюдения, которые могут подтвердить его слова.

Вместе с тем, как пояснили журналистам сайта "24" военнослужащие, вероятнее всего, упомянутый "Кедр" является офицером Пограничной службы, поскольку именно она в настоящее время несет службу на том пропускном пункте, где был задержан Рубан, и только представитель этой службы мог дать распоряжение пропустить машину. Официально эту информацию подтвердить не удалось.

Почему Рубану не верят?

Потому что он уже неоднократно давал повод усомниться в его честности. Рубан длительное время своим поведением подтверждает благосклонное отношение к террористам "ДНР" и "ЛНР". Кроме того, ему приписывают тесные связи с кумом Владимира Путина Виктором Медведчуком. Хотя в зале судебных заседаний Рубан заверил журналистов, что большего врага, чем Медведчук, он лично не имеет.

Вместе с тем, ранее неоднократно появлялась информация, что группа Рубана занималась вымогательством с родственников пленных, которую официально так никто и не подтвердил. Сообщалось, что имея доступ к списку военнопленных, об увольнении которых договаривались официальные участники переговорной группы, Рубан связывался с родственниками тех, кто уже готовился к увольнению в ближайшее время, и за значительную сумму обещал договориться об освобождении их близких.

При этом СБУ официально заявляла, что Рубану "не давались никакие поручения или полномочия вести любые переговоры об освобождении граждан Украины, он никогда не принимал участия в официальных переговорах или встречах".

Более того, Служба безопасности отменила разрешение на пересечение линии столкновения на востоке Украины руководителю "Офицерского корпуса" в конце февраля 2017 года за "нарушение им установленного порядка пересечения линии разграничения в районе проведения АТО". Этому предшествовал визит Рубана и депутата парламента Надежды Савченко 24 февраля 2017 года в неподконтрольный украинским властям Донецк.

Что говорят силовики?

По словам главы СБУ Василия Грицака, это уже не первая попытка завезти оружие на территории, подконтрольные Украине. Рубан, по его словам, готовил серию кровавых терактов в Киеве совместно с представителями оккупанта Александром Захарченко и Александром Тимофеевым. Для чего они это делали? Чтобы дестабилизировать ситуацию в Украине, запугать и вызвать большое количество жертв. Глава СБУ сообщил, что преступная деятельность этой группы, включая Рубана, документировалась спецслужбой в течение "длительного времени". В качестве доказательства приводят видеозапись перевозки оружия Рубаном.

Оперативное видео Службы безопасности Украины

Какие-то другие подробности или детали в СБУ отказываются разглашать в интересах следствия.

Как будет развиваться дело?

Суд поддержал позицию обвинения и в качестве меры пресечения избрал для Рубана содержание под стражей сроком на 60 дней без права залога. Защита планирует подавать апелляцию и настаивает на том, что доказать подготовку к террористическому акту стороне обвинении не удастся. Глава СБУ, вместе с тем, заверил, что доказательства причастности Рубана практически неопровержимы. Хотя, силовики уже не в одном резонансном деле обещали, что доказательная база обвинения является непоколебимой, но на практике это никак не влияло на вынесение приговора.