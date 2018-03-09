12:46
12 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
3°C
4°C 0°C
  • вторник
    3°C 1°C
  • среда
    1°C 0°C
  • четверг
    4°C -1°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Симоньян подалась в юмористки. Трэш в
Вєсті Кремля
21:47, 9 марта
Вести. UA. Жир. Украинских политиков наградили
Вєсті.UA
18:54, 9 марта
Чужая на своей земле: как участок пенсионерки неожиданно стала собственностью семьи чиновницы
ЦРУ
21:58, 6 марта
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 марта
Вспомнить Всё. 8 марта: женский праздник или день феминисток?
Згадати все
18:59, 10 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

"Наибольший враг": Рубан остро прокомментировал отношения с Медведчуком

746 Читати новину українською
Рубан остро высказался о Медведчуке
Рубан остро высказался о Медведчуке / Фото из открытых источников

Руководитель Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан утверждает. что не контактировал с лидером пророссийской организации "Украинский выбор" Виктором Медведчуком.

Об этом Рубан заявил во время суда по избранию ему меры пресечения, пишет "Украинская правда" в Twitter.

Читайте также: Рубан загремел в базу "Миротворца"

"Он мне не родственник. Для меня нет большего врага, чем он", – ответил Рубан на вопрос, звонил ли ему Медведчук.

Отметим, имя Владимира Рубана неоднократно связывали с участником Трехсторонней контактной группы на переговорах в Минске и кумом президента России Владимира Путина – Виктором Медведчуком. По информации "Радио Свободи", он был участником организации Медведчука "Украинский выбор", но позже вышел из нее и зарегистрировал общественную организацию "Офицерский корпус".

В то же время, еще в 2015 году экс-заместитель главы Днепропетровской облгосадминистрации Геннадий Корбан заявлял, что Рубан не является человеком Медведчука и занимается обменом пленными под патронатом именно Днепропетровской ОГА.

Напомним, о задержании Владимира Рубана стало известно вечером 8 марта. Его поймали во время перевозки немалого арсенала оружия через линию разграничения. После задержания Рубан находился в СИЗО Мариуполя. Ему объявили подозрение в попытке покушения на Порошенко и вооруженном захвате Рады. Уже 9 марта Шевченковский райсуд суд Киева избрал меру пресечения для него в виде содержания под стражей сроком на 60 дней без права залога.

Кто такой Владимир Рубан? Это руководитель Центра освобождения пленных ГО "Офицерский корпус", он занимается обменом пленными между боевиками и украинской стороной. Его обвиняли в приверженности к боевикам "ДНР" и "ЛНР". Кроме того, Рубана в украинских СМИ связывают с кумом Владимира Путина Виктором Медведчуком.

Теги: Новости политики Новости Украины Владимир Рубан Виктор Медведчук
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 9 марта
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук