"Наибольший враг": Рубан остро прокомментировал отношения с Медведчуком

Руководитель Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан утверждает. что не контактировал с лидером пророссийской организации "Украинский выбор" Виктором Медведчуком.

Об этом Рубан заявил во время суда по избранию ему меры пресечения, пишет "Украинская правда" в Twitter.

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"Он мне не родственник. Для меня нет большего врага, чем он", – ответил Рубан на вопрос, звонил ли ему Медведчук.

На питання, чи дзвонив йому Медведчук, Рубан відповів: «він мені не родич. Для мене немає більшого ворога, ніж він». — Українська правда ️ (@ukrpravda_news) 9 березня 2018 р.

Отметим, имя Владимира Рубана неоднократно связывали с участником Трехсторонней контактной группы на переговорах в Минске и кумом президента России Владимира Путина – Виктором Медведчуком. По информации "Радио Свободи", он был участником организации Медведчука "Украинский выбор", но позже вышел из нее и зарегистрировал общественную организацию "Офицерский корпус".

В то же время, еще в 2015 году экс-заместитель главы Днепропетровской облгосадминистрации Геннадий Корбан заявлял, что Рубан не является человеком Медведчука и занимается обменом пленными под патронатом именно Днепропетровской ОГА.

Напомним, о задержании Владимира Рубана стало известно вечером 8 марта. Его поймали во время перевозки немалого арсенала оружия через линию разграничения. После задержания Рубан находился в СИЗО Мариуполя. Ему объявили подозрение в попытке покушения на Порошенко и вооруженном захвате Рады. Уже 9 марта Шевченковский райсуд суд Киева избрал меру пресечения для него в виде содержания под стражей сроком на 60 дней без права залога.

Кто такой Владимир Рубан? Это руководитель Центра освобождения пленных ГО "Офицерский корпус", он занимается обменом пленными между боевиками и украинской стороной. Его обвиняли в приверженности к боевикам "ДНР" и "ЛНР". Кроме того, Рубана в украинских СМИ связывают с кумом Владимира Путина Виктором Медведчуком.