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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

"Найбільший ворог": Рубан гостро прокоментував стосунки з Медведчуком

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Рубан гостро висловився про Медведчука
Рубан гостро висловився про Медведчука / Фото з відкритих джерел

Керівник Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимир Рубан стверджує. що не контактував із лідером проросійської організації "Український вибір" Віктором Медведчуком.

Про це заявив Рубан під час суду з обрання йому запобіжного заходу, пише "Українська правда" у Twitter.

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"Він мені не родич. Для мене немає більшого ворога, ніж він", – відповів Рубан на запитання, чи телефонував йому Медведчук.

Зазначимо, ім'я Володимира Рубана неодноразово пов'язували з учасником Тристоронньої контактної групи на переговорах у Мінську та кумом президента Росії Володимира Путіна – Віктором Медведчуком. За інформацією "Радіо Свободи", він був учасником організації Медведчука "Український вибір", але пізніше вийшов із неї та зареєстрував громадську організацію "Офіцерський корпус".

Водночас, ще у 2015 році екс-заступник голови Дніпропетровської облдержадміністрації Геннадій Корбан заявляв, що Рубан не є людиною Медведчука і займається обміном полоненими під патронатом саме Дніпропетровської ОДА.

Нагадаємо, про затримання Володимира Рубана стало відомо ввечері 8 березня. Його впіймали під час перевезення чималого арсеналу зброї через лінію розмежування. Після затримання Рубан перебував у СІЗО Маріуполя. Йому оголосили підозру у спробі замаху на Порошенка та збройному захопленні Ради. Вже 9 березня Шевченківський райсуд суд Києва обрав запобіжний захід для нього у вигляді тримання під вартою терміном на 60 днів без права застави.

Хто такий Володимир Рубан? Це керівник Центру звільнення полонених ГО "Офіцерський корпус", він займається обміном полоненими між бойовиками та українською стороною. Його звинувачували у прихильності до бойовиків "ДНР" та "ЛНР". Окрім того, Рубана в українських ЗМІ пов'язують з кумом Володимира Путіна Віктором Медведчуком.

Теги: Новини України Новини політики Володимир Рубан Віктор Медведчук
Джерело: 24 Канал
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