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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Рубан загримів до бази "Миротворця"

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Рубан загримів у
Рубан загримів у "Чистилище" / Фото з відкритих джерел

Керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана внесли у "Чистилище" українського сайту "Миротворець".

Відповідний допис з'явився на офіційній Facebook-сторінці сайту "Миротворець".

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"Ще в 2015 році у нас руки свербіли це зробити... Тепер пособник терористів і терорист Рубан (дівоче прізвище Гарбузюк) там, де і має бути. І в Чистилищі, звичайно, теж", – йдеться у повідомленні.

У базі "Миротворця" Рубан позначений як "пособник терористів" та зазначається, що він "готував терористичні акти на території України на замовлення країни-агресора (Росії) та проросійських терористичних організацій.


Анкета Володимира Рубана в "Чистилищі" сайту "Миротворець"

Нагадаємо, ввечері 8 березня стало відомо про затримання Володимира Рубана, який перевозив з окупованої території чималий арсенал зброї. Хоча саме затримання відбулося ще у 9:00 цього дня. Окрім того, за інформацією ЗМІ, у помешканні Рубана провели обшук. Після затримання Рубан перебував у СІЗО Маріуполя. За даними ЗМІ, Рубану оголошено підозру у спробі замаху на Порошенка та збройне захоплення Ради. Сам Рубан заперечує всі звинувачення та заявляє, що його підставили.

Хто такий Володимир Рубан? Це керівник Центру звільнення полонених ГО "Офіцерський корпус", він займається обміном полоненими між бойовиками та українською стороною. Його звинувачували у прихильності до бойовиків "ДНР" та "ЛНР". Окрім того, Рубана в українських ЗМІ пов'язують з кумом Володимира Путіна Віктором Медведчуком.

Теги: Новини України Новини політики Володимир Рубан
Джерело: 24 Канал
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