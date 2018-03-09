Рубан загремел в базу "Миротворца"

Руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана внесли в "Чистилище" украинского сайта "Миротворец".

Соответствующее сообщение появилось на официальной Facebook-странице сайта "Миротворец".

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"Еще в 2015 году у нас руки чесались это сделать... Теперь пособник террористов и террорист Рубан (девичья фамилия Гарбузюк) там, где и должен быть. И в Чистилище, конечно, тоже", – говорится в сообщении.

В базе "Миротворца" Рубан обозначен как "пособник террористов" и отмечается, что он "готовил террористические акты на территории Украины по заказу страны-агрессора (России) и пророссийских террористических организаций.



Анкета Владимира Рубана в "Чистилище" сайта "Миротворец"

Напомним, вечером 8 марта стало известно о задержании Владимира Рубана, который перевозил с оккупированной территории немалый арсенал оружия. Хотя само задержание произошло еще в 9:00 в этот день. Кроме того, по информации СМИ, в доме Рубана провели обыск. После задержания Рубан находился в СИЗО Мариуполя. По данным СМИ, Рубану объявлено подозрение в попытке покушения на Порошенко и вооруженного захвата Рады. Сам Рубан отрицает все обвинения и заявляет, что его подставили.

Кто такой Владимир Рубан? Это руководитель Центра освобождения пленных ГО "Офицерский корпус", он занимается обменом пленными между боевиками и украинской стороной. Его обвиняли в приверженности к боевикам "ДНР" и "ЛНР". Кроме того, Рубана в украинских СМИ связывают с кумом Владимира Путина Виктором Медведчуком.