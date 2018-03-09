Савченко оконфузилась в суде по делу Рубана: фото и видео

Народный депутат Надежда Савченко пришла на суд, где руководителю "Офицерского корпуса" Владимиру Рубану выбирали меру пресечения, и отдала ему честь.

Об этом сообщает LB.ua.

Необычным стало поведение Надежды Савченко в зале суда – нардеп подошла к камере с подозреваемым и отдала ему честь, сделав соответствующий жест рукой, обратившись к нему со словами: "Выражаю свое уважение вам, товарищ офицер".

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Савченко оконфузилась в суде по делу Рубана

Кроме того, Савченко заявила, что готова была взять Владимира Рубана на поруки.

Отметим, что Надежда Савченко в звании капитан ВСУ отдала честь младшему по званию Рубану, которого подозревают в подготовке серьезного теракта.

Как известно, Владимир Рубан был уволен в запас в звании старшего лейтенанта.

Савченко оконфузилась в суде по делу Рубана – видео

Напомним, вечером 8 марта стало известно о задержании Владимира Рубана. Его задержали при перевозке большого арсенала оружия через линию разграничения на Донбассе.

Впоследствии Рубану объявили о подозрении в попытке покушения на Петра Порошенко и вооруженном захвате Верховной Рады, а также взяли под стражу на 2 месяца.

Кто такой Владимир Рубан? Это руководитель Центра освобождения пленных ОО "Офицерский корпус", который участвовал в процессе освобождения военнопленных с оккупированных территорий. Рубан служил на летно-командных должностях в различных частях, уволен в запас в звании старшего лейтенанта. Сам себя позиционировал как "генерал-полковник", однако в СБУ эту информацию опровергают.