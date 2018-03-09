12:41
12 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
3°C
4°C 0°C
  • вторник
    3°C 1°C
  • среда
    1°C 0°C
  • четверг
    4°C -1°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Симоньян подалась в юмористки. Трэш в
Вєсті Кремля
21:47, 9 марта
Вести. UA. Жир. Украинских политиков наградили
Вєсті.UA
18:54, 9 марта
Чужая на своей земле: как участок пенсионерки неожиданно стала собственностью семьи чиновницы
ЦРУ
21:58, 6 марта
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 марта
Вспомнить Всё. 8 марта: женский праздник или день феминисток?
Згадати все
18:59, 10 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Савченко оконфузилась в суде по делу Рубана: фото и видео

2692 Читати новину українською
Савченко оконфузилась в суде по делу Рубана
Савченко оконфузилась в суде по делу Рубана / "Левый берег"

Народный депутат Надежда Савченко пришла на суд, где руководителю "Офицерского корпуса" Владимиру Рубану выбирали меру пресечения, и отдала ему честь.

Об этом сообщает LB.ua.

Необычным стало поведение Надежды Савченко в зале суда – нардеп подошла к камере с подозреваемым и отдала ему честь, сделав соответствующий жест рукой, обратившись к нему со словами: "Выражаю свое уважение вам, товарищ офицер".

Читайте также: Задержание Рубана: какой теракт он готовил и что об этом известно

Савченко осоромилася у суді щодо справи Рубана

Савченко оконфузилась в суде по делу Рубана

Кроме того, Савченко заявила, что готова была взять Владимира Рубана на поруки.

Отметим, что Надежда Савченко в звании капитан ВСУ отдала честь младшему по званию Рубану, которого подозревают в подготовке серьезного теракта.

Как известно, Владимир Рубан был уволен в запас в звании старшего лейтенанта.

Савченко осоромилася у суді щодо справи Рубана

Савченко оконфузилась в суде по делу Рубана видео

Напомним, вечером 8 марта стало известно о задержании Владимира Рубана. Его задержали при перевозке большого арсенала оружия через линию разграничения на Донбассе.

Впоследствии Рубану объявили о подозрении в попытке покушения на Петра Порошенко и вооруженном захвате Верховной Рады, а также взяли под стражу на 2 месяца.

Кто такой Владимир Рубан? Это руководитель Центра освобождения пленных ОО "Офицерский корпус", который участвовал в процессе освобождения военнопленных с оккупированных территорий. Рубан служил на летно-командных должностях в различных частях, уволен в запас в звании старшего лейтенанта. Сам себя позиционировал как "генерал-полковник", однако в СБУ эту информацию опровергают.

Теги: Новости Украины Владимир Рубан Надежда Савченко
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 9 марта
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Когда Украина сможет вернуть Крым
сегодня, 12:01 Когда Украина сможет вернуть Крым
Блог Медіа 735
Приключения
сегодня, 11:01 Приключения "ихтамнет"-ов и выборы Путина в России: минута юмора от карикатуристов
368
Команда Порошенка потрапила в міжнародний скандал через корупцію в оборонних замовленнях
сегодня, 10:01 Команда Порошенка потрапила в міжнародний скандал через корупцію в оборонних замовленнях
Сергій Лещенко 966
Будни
сегодня, 08:41 Будни "ЛНР": у людей нет ни денег, ни сил
Ольга Черненко 2348
Топ-5 блогів тижня: нові правила захоронення родичів, невідомі факти про Шевченка і 4G в Україні
11 марта, 22:01 Топ-5 блогів тижня: нові правила захоронення родичів, невідомі факти про Шевченка і 4G в Україні
Блог Медіа 1611
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук