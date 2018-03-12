Савченко вызвали на допрос в СБУ, однако она уехала за границу
Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что народного депутата Надежду Савченко вызвали на допрос в Службу безопасности Украины по делу в отношении руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана.
"СБУ направила народному депутату Надежды Савченко вызов на допрос на завтра (13 марта 2018 года, – ред.), но сегодня в 4 утра она отбыла с территории страны", – сообщил Луценко во время брифинга.
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Генпрокурор также добавил, что Савченко уехала на международную конференцию, хотя и не является официальным членом делегации.
Источник: 24 Канал
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