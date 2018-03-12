В карикатурі зобразили раптовий від’їзд Савченко з України

Український художник Андрій Петренко створив та опублікував у мережі карикатуру на тему "зникнення" з країни позафракційного нердепа Надії Савченко.

Карикатура опублікована на Twitter-сторінці проекту kE?.

Зазначимо, 12 березня стало відомо, що Надію Савченко викликали на допит до СБУ у справі щодо керівника "Офіцерського корпусу" Володимира Рубана, проте нардеп о 4:00 виїхала з України.

Так, на опублікованій карикатурі Савченко зображена в шапці і пальто, на яких з одного боку прикріплена медаль з прапором України, а з іншого – медалі з прапорами Росії, "ДНР" і "ЛНР".

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"Біжи, Надя, біжи...", – мовиться у підписі до карикатури.