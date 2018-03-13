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Стало відоме місце перебування Савченко після виклику її на допит в СБУ

931 Читати новину українською
Надежда Савченко
Надежда Савченко

После задержания руководителя "Офицерского корпуса" Владимира Рубана, в суд, где выбирали ему меру пресечения, прибыла нардеп Надежда Савченко. Однако когда ее решили вызвать в ГПУ для допроса по этому делу, она покинула территорию Украины.

Чтобы избежать всевозможных тем для обсуждения, Надежда Савченко опубликовала фото с сессии ПАСЕ в Страсбурге.

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"Продолжается рабочая поездка в Европейский Парламент в Стразбурзi где проходит парламентская сессия. Основной темой встреч с европарламентариями председателя "Общественно-политической платформи Надежды Савченко", народного депутата Надежды Савченко есть освобождения украинских политзаключенных в РФ и пленных на оккупированных территориях", – говорится в подписи к фото.

Также Надежда Савченко присутствовала во время отчета Генерального Секретаря Совета Европы по вопросам нарушения прав человека в Турции (Страсбург, сессия ПАСЕ). Во время доклада рассматривался вопрос нарушения прав человека на оккупированных Россией территориях Украины и в аннексирована Крыму.

Напомним, 12 марта генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Савченко вызвали на допрос в СБУ в связи с задержанием руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, однако, по его словам, она перед этим покинула территорию страны. Как впоследствии сообщила заместитель председателя партии "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко" Татьяна Проторченко, политик на самом деле находится с рабочим визитом в ПАСЕ. При этом заместитель главы фракции "Народный фронт" и член Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Андрей Тетерев со ссылкой на председателя украинской делегации в ПАСЕ Владимира Арьева заявил, что ее нет в составе делегации.

Теги: Новости Украины Новости политики ПАСЕ Надежда Савченко
Источник: 24 Канал
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