Нардеп назвав імовірне місце перебування Савченко

Народний депутат Надія Савченко зараз може перебувати на території Росії, а не у Страсбурзі на сесії Парламентської асамблеї Ради Європи, як повідомлялося раніше. Зокрема, у складі делегації України Героя України немає.

Таку заяву зробив заступник очільника фракції "Народний фронт" і член Комітету з питань національної безпеки та оборони Андрій Тетерук, передає LB.ua.

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"Як громадянин, а не член партії, стверджую, що Надія Савченко перебуває не у Страсбурзі, а на території країни-агресора. Володимир Ар'єв, віце-президент ПАРЄ, підтвердив, що її немає у складі делегації України", — зауважив політик.

Як припустив він, Савченко покинула Україну через скандал із затриманням Володимира Рубана та її викликом на допит в СБУ.

"З огляду на все, що сталося після затримання Рубана, я вважаю, що вона таким чином намагається уникнути відповідальності на території України. І як агент, який вже провалився, вона може перебувати тільки на території агресора", — додав Тетерук.

Нагадаємо, 12 березня генпрокурор України Юрій Луценко заявив, що Савченко викликали на допит до СБУ у зв’язку із затриманням керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана, однак, за його словами, вона перед цим покинула територію країни. Як згодом повідомила заступниця голови партії "Громадсько-політична платформа Надії Савченко" Тетяна Проторченко, політикиня насправді перебуває з робочим візитом в ПАРЄ.