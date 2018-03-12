Нардеп назвал вероятное место пребывания Савченко

Народный депутат Надежда Савченко сейчас может находиться на территории России, а не в Страсбурге на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, как сообщалось ранее. В частности, в составе делегации Украины Героя Украины нет.

Такое заявление сделал заместитель главы фракции "Народный фронт" и член Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Андрей Тетерук, передает LB.ua.

Читайте также: В карикатуре изобразили внезапный отъезд Савченко из Украины

"Как гражданин, а не член партии, утверждаю, что Надежда Савченко находится не в Страсбурге, а на территории страны-агрессора. Владимир Арьев, вице-президент ПАСЕ, подтвердил, что ее нет в составе делегации Украины", — отметил политик.

Как предположил он, Савченко покинула Украину из-за скандала с задержанием Владимира Рубана и ее вызовом на допрос в СБУ.

"Учитывая все, что произошло после задержания Рубана, я считаю, что она таким образом пытается избежать ответственности на территории Украины. И как агент, который уже провалился, она может находиться только на территории агрессора", — добавил Тетерук.

Напомним, 12 марта генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Савченко вызвали на допрос в СБУ в связи с задержанием руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, однако, по его словам, она перед этим покинула территорию страны. Как впоследствии сообщила заместитель председателя партии "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко" Татьяна Проторченко, политик на самом деле находится с рабочим визитом в ПАСЕ.