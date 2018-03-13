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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН

Стало відоме місце перебування Савченко після виклику її на допит в СБУ

5995 Читать новость на русском
Надія Савченко
Надія Савченко

Після затримання керівника "Офіцерського корпусу" Володимира Рубана, в суд, де обирали йому запобіжний захід, прибула нардеп Надія Савченко. Однак коли її вирішили викликати в ГПУ для допиту у цій справі, вона покинула територію України.

Щоб уникнути усіляких тем для обговорення, Надія Савченко опублікувала фото із сесії ПАРЄ у Страсбурзі.

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"Триває робоча поїздка в Європейський Парламент в Стразбурзi де проходить парламентська сесiя. Основною темою зустрічей з європарламентарями голови ПП "Громадсько-політична платформа Надії Савченко", народного депутата Надії Савченко є визволення українських політв’язнів в РФ і полонених на окупованих територіях", – йдеться в підписі до фото.

Також Надія Савченко була присутня під час звiту Генерального Секретаря Ради Європи з питань порушення прав людини в Туреччині (Страсбург, сесія ПАРЄ). Під час доповіді розглядалося питання порушення прав людини на окупованих Росією територіях України та в анексованому Криму.

Нагадаємо, 12 березня генпрокурор України Юрій Луценко заявив, що Савченко викликали на допит до СБУ у зв’язку із затриманням керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана, однак, за його словами, вона перед цим покинула територію країни. Як згодом повідомила заступниця голови партії "Громадсько-політична платформа Надії Савченко" Тетяна Проторченко, політикиня насправді перебуває з робочим візитом в ПАРЄ. При цьому заступник очільника фракції "Народний фронт" і член Комітету з питань національної безпеки та оборони Андрій Тетерук з посиланням на голову української делегації в ПАРЄ Володимира Ар’єва заявив, що її немає у складі делегації.

Теги: Новини політики Новини України Надія Савченко ПАРЄ
Джерело: 24 Канал
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