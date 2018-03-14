Луценко пригрозил Савченко снятием депутатской неприкосновенности

Народный депутат Надежда Савченко так и не пришла на допрос в Службу безопасности Украины в деле руководителя «Офицерского корпуса» Владимира Рубана. Следовательно, генеральный прокурор будет добиваться снятия с нее депутатской неприкосновенности.

Слова генпрокурора передал пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко.

"В случае неявки нардепа Надежды Савченко на допрос в СБУ, я вынужден подать в ВР представление на снятие депутатской неприкосновенности, привлечение к уголовной ответственности и арест", – приводит слова Луценко Андрей Лысенко.

Читайте также: Савченко назвала условие, при котором явится на допрос в СБУ

Напомним, генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Савченко была вызвана на допрос в СБУ на 13 марта, однако нардеп покинула Украину для рабочего визита в ПАСЕ.