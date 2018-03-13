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Савченко уничтожают две вещи, – Фейгин

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Надежда Савченко
Надежда Савченко / 24 Канал

Народный депутат Надежда Савченко самом деле не является ничьим агентом и сейчас находится не в России. А так её поведение – следствие двух вещей: непонимание того, что происходит, и как вести себя в статусе политика, а также это ее окружение.

Такое мнение высказал ее бывший адвокат Марк Фейгин, передает Inforesist.

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"Я много раз говорил, ее уничтожат две вещи: ее нежелание учиться и второе – это ее окружение. Вот я об этом говорил.И я считаю, что её, так сказать область занятий политических, губят именно эти две вещи. Так оно и получается. Что касается агентурности её, я в это не верил. Думаю, что и сейчас, если уж там что-то и будет представлено следствием, убедительно, я в это не верю, не считаю, что она чей-то агент. Человеческая глупость она сильнее любой конспирологии. Вот так я отвечу", – отметил правозащитник.

По его словам, поспешный отъезд Надежды Савченко из Украины, скорее всего, является связанным с, так сказать, непониманием как себя надо вести себя в таких ситуациях.

Вот это и первая причина, о которой я говорил. Непонимание того, что происходит, и как вести себя в статусе политика. Что касается всего дела Рубана, я уже говорил, это всё вторая причина, что окружение Надежды Викторовны, с которым она себя связала, в которое входили все эти лица, я не буду их персонально перечислять… . И Рубан в том числе, я не знаю, в какой там степени были отношения. Но, я хочу сказать, что все эти люди, привели к этому всему,
– убеждает Фейгин.

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Кроме того адвокат подчеркнул, что у следствия есть много оперативных материалов, прослушивание по делу Рубана, поэтому он посоветовал Савченко не бегать, а все объяснить и сотрудничать со следствием.

"Что касается места её прибывания, то Надежда пока не находится в России. Потому что, опять же, первая причина, глупость она безграничной бывает. Но я вас уверяю, что никто в России так сказать, собственно никакой крыши ей не даст. И я уверен, что Надежда Викторовна в Россию не поедет. Это мое глубокое убеждение, что она этого не сделает", – добавил он.

Напомним, 12 марта генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Савченко вызвали на допрос в СБУ в связи с задержанием руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, однако, по его словам, она перед этим покинула территорию страны.

Как впоследствии сообщила заместитель председателя партии "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко" Татьяна Проторченко, что политик на самом деле находится с рабочим визитом в ПАСЕ. При этом заместитель главы фракции "Народный фронт" и член Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Андрей Тетерев заявил, что Савченко находится на территории страны-агрессора.

Теги: Новости политики Владимир Рубан Новости России Надежда Савченко Новости Украины Марк Фейгин
Источник: 24 Канал
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