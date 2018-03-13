Савченко знищують дві речі, – Фейгін

Народний депутат Надія Савченко насправді не є нічиїм агентом і наразі перебуває не у Росії. А так її поведінка – наслідок двох речей: нерозуміння того, що відбувається, та як поводитися у статусі політика, а також це її оточення.

Таку думку висловив її колишній адвокат Марк Фейгін, передає Inforesist.

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"Я багато разів говорив, її знищать дві речі: її небажання навчатися та друге — це її оточення. Ось я про це говорив. І я вважаю, що її, так би мовити область занять політичних, гублять саме ці дві речі. Так воно і виходить. Що стосується агентурності її, я в це не вірив. Думаю, що і зараз, якщо вже там щось і буде представлено як наслідок, переконливо, я в це не вірю, не вважаю, що вона — чийсь агент. Людська дурість, вона — сильніша за будь-які конспірології. Ось так я відповім", — зауважив правозахисник.

За його словами, поспішний від'їзд Надії Савченко з України, швидше за все, є пов'язаним з, так би мовити, нерозумінням як себе треба поводитися у таких ситуаціях.

Ось це та перша причина, про яку я говорив. Нерозуміння того, що відбувається, та як поводитися у статусі політика. Що стосується всієї справи Рубана, я вже говорив, це все друга причина, що оточення Надії Вікторівни, з яким вона себе зв'язала, до якого входили всі ці особи, я не буду їх персонально перераховувати.... І Рубан в тому числі, я не знаю, якими були їхні взаємини. Але, я хочу сказати, що всі ці люди зрештою привели до цього всього,

— переконує Фейгін.

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Крім того адвокат підкреслив, що у слідства є багато оперативних матеріалів, прослуховування за справою Рубана, відтак він порадив Савченко не бігати, а все пояснити та співпрацювати зі слідством.

"Щодо її місця перебування, то Надія наразі не перебуває у Росії. Тому що, знову ж таки, перша причина, дурість вона безмежною буває. Але я вас запевняю, що ніхто в Росії так би мовити, власне ніякого даху їй не дасть. І я впевнений, що Надія Вікторівна в Росію не поїде. Це моє глибоке переконання, що вона цього не зробить", — додав він.

Нагадаємо, 12 березня генпрокурор України Юрій Луценко заявив, що Савченко викликали на допит до СБУ у зв’язку із затриманням керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана, однак, за його словами, вона перед цим покинула територію країни.



Як згодом повідомила заступниця голови партії "Громадсько-політична платформа Надії Савченко" Тетяна Проторченко, політикиня насправді перебуває з робочим візитом в ПАРЄ. При цьому заступник очільника фракції "Народний фронт" і член Комітету з питань національної безпеки та оборони Андрій Тетерук заявив, що Савченко перебуває на території країни-агресора.