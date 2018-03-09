Помічник Савченко прокоментував свою причетність до справи Рубана

Фігурант підозри СБУ у справі керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана помічник нардепа Надії Савченко Олег Мезенцев про свою "причетність" до справи дізнався зі ЗМІ.

Про це повідомляє ТСН.

Зазначимо, що у справі Володимира Рубана Олег Мезенцев фігурує як співучасник скоєння злочину. Надія Савченко заявила, що Мезенцев написав заяву на звільнення з посади її помічника.

Я не знаю, навіть нічого сказати. Я сам дізнався сьогодні з новин. Востаннє бачилися (з Рубаном) в академії (Національна академія держуправління при президентові України) – я вчився з його синами, він прийшов на випускний до сина, там востаннє ми і бачилися,

– розповів Мезенцев.

Читайте також: Затримання Рубана: який теракт він готував і що про це відомо

Зазначається, що випускний у навчальному закладі відсвяткували в кінці лютого. До того часу, за словами Мезенцева, він бачився з Рубаном також тільки в академії і їх спілкування обмежувалося тільки привітаннями.

Окрім того, Мезенцев підтвердив, що написав заяву на звільнення із посади помічника Савченко та поїхав працювати за кордон, звідки отримав запрошення на роботу. Проте Мезенцев не уточнив, на якій посаді і в якій країні працює

Мезенцев також висловив переконання, що Рубан не причетний до інкримінованих йому злочинів.

Читайте також: Захарченко розповів про свої контакти з Рубаном

"Маячня, маячня, ще раз маячня. Рубан ніколи з собою не возив чогось нелегального. Я досить непогано знаю Рубана. Тим більше, возити міномети в меблях... Військові розуміють, що мінометом ти нічого не зробиш, а стрілецька зброя... Я не знаю, на кого це розраховано. Швидше за все, на емоційних людей, які сприймають все за чисту монету. Але Рубан далеко не така дурна людина, щоб готувати якісь теракти, тим більше замахи на когось. Рубан – парламентер", – запевнив Мезенцев.

Нагадаємо, ввечері 8 березня стало відомо про затримання Володимира Рубана. Його затримали під час перевезення великого арсеналу зброї через лінію розмежування на Донбасі. Згодом Рубану оголосили про підозру у спробі замаху на Петра Порошенка та збройному захопленні Верховної Ради, а також взяли під варту на 2 місяці.