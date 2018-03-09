Захарченко розповів про свої контакти з Рубаном
Представник окупаційної адміністрації Росії на Донеччині Олександр Захарченко підтвердив, що зустрічався з керівником Центру звільнення полонених ГО "Офіцерський корпус" Володимиром Рубаном.
Про це він сказав в інтерв'ю проекту WarGonzo, повідомляє "Обозреватель".
Зазначимо, що за даними військової прокуратури, Володимир Рубан, якого затримали з арсеналом зброї на лінії розмежування з окупованим територіями, придбав цю зброю через знайомство з Олександром Захарченком.
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"З Володимиром Рубаном зустрічався тільки з питань обміну полоненими. Досить давно. Що стосується сценарію перевороту, який представлений СБУ, то він схожий на сценарій дешевого американського бойовика для країн третього світу", – заявив Захарченко.
Нагадаємо, ввечері 8 березня стало відомо про затримання Володимира Рубана. Його затримали під час перевезення великого арсеналу зброї через лінію розмежування на Донбасі. Згодом Рубану оголосили про підозру у спробі замаху на Петра Порошенка та збройному захопленні Верховної Ради, а також взяли під варту на 2 місяці.
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