Захарченко рассказал о своих контактах с Рубаном

Представитель оккупационной администрации России в Донецкой области Александр Захарченко подтвердил, что встречался с руководителем Центра освобождения пленных ОО "Офицерский корпус" Владимиром Рубаном.

Об этом он сказал в интервью проекту WarGonzo, сообщает "Обозреватель".

Отметим, что по данным военной прокуратуры, Владимир Рубан, которого задержали с арсеналом оружия на линии разграничения с оккупированным территориям, приобрел это оружие через знакомство с Александром Захарченко.

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"С Владимиром Рубаном встречался только по вопросам обмена пленными. Достаточно давно. Что касается сценария переворота, который представлен СБУ, то он похож на сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира", – заявил Захарченко.

Напомним, вечером 8 марта стало известно о задержании Владимира Рубана. Его задержали при перевозке большого арсенала оружия через линию разграничения на Донбассе. Впоследствии Рубану объявили о подозрении в попытке покушения на Петра Порошенко и вооруженном захвате Верховной Рады, а также взяли под стражу на 2 месяца.