Серед спільників Рубана виявився помічник Савченко
У справі керівника Центру звільнення полонених ГО "Офіцерський корпус" Володимира Рубана фігурує помічник нардепа Надії Савченко – Олег Мезенцев.
Про це повідомляє Inforesist.
Зазначимо, що 9 березня Савченко прибула на суд щодо обрання запобіжного заходу Рубану, де висловила йому свою підтримку.
Окрім того, в залі суду Савченко прокоментувала інформацію про фігурування Мезенцева у справі Рубана, заявивши, що її помічник вже подав заяву на звільнення.
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Олег досі є моїм помічником. Він їздив до мене в суди російські. Я подивилася списки, як я розумію, вони в ці списки записали всіх, хто знає Рубана. Олег написав заяву на звільнення, оскільки він знайшов іншу роботу. Я повинна була зробити це з понеділка, що в принципі і зроблю,
– заявила нардеп.
Чим зараз займається Мезенцев зараз – Савченко не знає. Також нардеп не знає, що зараз із її помічником.
Нагадаємо, ввечері 8 березня стало відомо про затримання Володимира Рубана. Його затримали під час перевезення великого арсеналу зброї через лінію розмежування на Донбасі. Згодом Рубану оголосили про підозру у спробі замаху на Петра Порошенка та збройному захопленні Верховної Ради, а також взяли під варту на 2 місяці.
Хто такий Володимир Рубан? Керівник Центру звільнення полонених ГО "Офіцерський корпус", він займається обміном полоненими між бойовиками та українською стороною. Рубана звинувачували у прихильності до бойовиків "ЛДНР". Окрім того, його в українських ЗМІ пов'язують з кумом Володимира Путіна Віктором Медведчуком.
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