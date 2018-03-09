Серед спільників Рубана виявився помічник Савченко

У справі керівника Центру звільнення полонених ГО "Офіцерський корпус" Володимира Рубана фігурує помічник нардепа Надії Савченко – Олег Мезенцев.

Про це повідомляє Inforesist.

Зазначимо, що 9 березня Савченко прибула на суд щодо обрання запобіжного заходу Рубану, де висловила йому свою підтримку.

Окрім того, в залі суду Савченко прокоментувала інформацію про фігурування Мезенцева у справі Рубана, заявивши, що її помічник вже подав заяву на звільнення.

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Олег досі є моїм помічником. Він їздив до мене в суди російські. Я подивилася списки, як я розумію, вони в ці списки записали всіх, хто знає Рубана. Олег написав заяву на звільнення, оскільки він знайшов іншу роботу. Я повинна була зробити це з понеділка, що в принципі і зроблю,

– заявила нардеп.

Чим зараз займається Мезенцев зараз – Савченко не знає. Також нардеп не знає, що зараз із її помічником.

Нагадаємо, ввечері 8 березня стало відомо про затримання Володимира Рубана. Його затримали під час перевезення великого арсеналу зброї через лінію розмежування на Донбасі. Згодом Рубану оголосили про підозру у спробі замаху на Петра Порошенка та збройному захопленні Верховної Ради, а також взяли під варту на 2 місяці.

Хто такий Володимир Рубан? Керівник Центру звільнення полонених ГО "Офіцерський корпус", він займається обміном полоненими між бойовиками та українською стороною. Рубана звинувачували у прихильності до бойовиків "ЛДНР". Окрім того, його в українських ЗМІ пов'язують з кумом Володимира Путіна Віктором Медведчуком.