Среди сообщников Рубана оказался помощник Савченко

В деле руководителя Центра освобождения пленных ГО "Офицерский корпус" Владимира Рубана фигурирует помощник нардепа Надежды Савченко – Олег Мезенцев.

Об этом сообщает Inforesist.

Отметим, что 9 марта Савченко прибыла на суд по избранию меры пресечения Рубану, где выразила ему свою поддержку.

Кроме того, в зале суда Савченко прокомментировала информацию о фигурировании Мезенцева в деле Рубана, заявив, что ее помощник уже подал заявление на увольнение.

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Олег до сих пор является моим помощником. Он ездил ко мне в суды российские. Я посмотрела списки, как я понимаю, они в эти списки записали всех, кто знает Рубана. Олег написал заявление на увольнение, поскольку он нашел другую работу. Я должна была сделать это с понедельника, что в принципе и сделаю,

– заявила нардеп.

Чем занимается Мезенцев сейчас – Савченко не знает. Также нардеп не знает, что сейчас с ее помощником.

Напомним, вечером 8 марта стало известно о задержании Владимира Рубана. Его задержали во время перевозки большого арсенала оружия через линию разграничения на Донбассе. Впоследствии Рубану объявили о подозрении в попытке покушения на Петра Порошенко и вооруженном захвате Верховной Рады, а также взяли под стражу на 2 месяца.

Кто такой Владимир Рубан? Руководитель Центра освобождения пленных ГО "Офицерский корпус", он занимается обменом пленными между боевиками и украинской стороной. Рубана обвиняли в приверженности к боевикам "ЛДНР". Кроме того, его в украинских СМИ связывают с кумом Владимира Путина Виктором Медведчуком.