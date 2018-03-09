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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Помощник Савченко прокомментировал свою причастность к делу Рубана

2013 Читати новину українською
Олег Меценцев опровергает свою причастность к делу Владимира Рубана
Олег Меценцев опровергает свою причастность к делу Владимира Рубана / Antikor.com.ua

Фигурант подозрения СБУ в деле руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана помощник нардепа Надежды Савченко Олег Мезенцев о своей "причастности" к делу узнал из СМИ.

Об этом сообщает ТСН.

Отметим, что в деле Владимира Рубана Олег Мезенцев фигурирует как соучастник преступления. Надежда Савченко заявила, что Мезенцев написал заявление на увольнение с должности ее помощника.

Я не знаю, даже нечего сказать. Я сам узнал сегодня из новостей. Последний раз виделись (с Рубаном) в академии (Национальная академия госуправления при президенте Украины) – я учился с его сыновьями, он пришел на выпускной к сыну, там в последний раз мы и виделись,
– рассказал Мезенцев.

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Отмечается, что выпускной в учебном заведении отпраздновали в конце февраля. К тому времени, по словам Мезенцева, он виделся с Рубаном также только в академии и их общение ограничивалось только приветствиями.

Кроме того, Мезенцев подтвердил, что написал заявление на увольнение с должности помощника Савченко и уехал работать за границу, откуда получил приглашение на работу. Однако Мезенцев не уточнил, на какой должности и в какой стране работает

Мезенцев также выразил убеждение, что Рубан не причастен к инкриминируемым ему преступлениям.

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"Бред, бред, еще раз бред. Рубан никогда с собой не возил чего-то нелегального. Я довольно неплохо знаю Рубана. Тем более, возить минометы в мебели... Военные понимают, что минометом ты ничего не сделаешь, а стрелковое оружие... Я не знаю, на кого это рассчитано. Скорее всего, на эмоциональных людей, которые воспринимают все за чистую монету. Но Рубан далеко не такой глупый человек, чтобы готовить какие-то теракты, тем более покушения на кого-то. Рубан – переговорщик", – заверил Мезенцев.

Напомним, вечером 8 марта стало известно о задержании Владимира Рубана. Его задержали во время перевозки большого арсенала оружия через линию разграничения на Донбассе. Впоследствии Рубану объявили о подозрении в попытке покушения на Петра Порошенко и вооруженном захвате Верховной Рады, а также взяли под стражу на 2 месяца.

Теги: Новости Украины СБУ Новости политики Война на Донбассе Владимир Рубан Надежда Савченко
Источник: 24 Канал
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