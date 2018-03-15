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Савченко підозрюють у підготовці державного перевороту, – Геращенко

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Надію Савченко підозрюють у підготовці державного перевороту
Надію Савченко підозрюють у підготовці державного перевороту / Фото з вільних мереж

Позафракційному нардепу Надії Савченко можуть висунути підозру про участь у підготовці державного перевороту. Генпрокурор Юрій Луценко має достатньо підстав для цього.

Про це заявив нардеп фракції "Народний фронт", радник голови МВС Антон Геращенко, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Зазначимо, що Савченко так і не прийшла на допит СБУ у справі керівника "Офіцерського корпусу" Володимира Рубана. Відтак, Луценко заявив, що домагатиметься зняття з неї депутатської недоторканності.

Я думаю, що у генерального прокурора достатньо підстав для того, щоб звинувачувати ту ж Савченко. Не виключаю, що слідом за Бакуліним ми побачимо пропозицію про зняття депутатської недоторканності з неї... Її підозрюють у співучасті, в організації та підготовці перевороту,
– сказав Геращенко.

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Він також запевнив, що останній рік Савченко їздила по військових частинах, займалася агітацією та підривною діяльністю.

За словами Геращенка, російські ЗМІ "разом з російськими спецслужбами розкрутили пані Савченко, коли вона сиділа в тюрмі в Росії".

Політик звернув увагу на те, що суди Росії на жодному процесі над українськими політв'язнями не давали можливості здійснювати прямі телетрансляції, надягати футболки з тризубом та співати український гімн.

"Тільки на процесі Савченко російський суд дозволяв присутність усіх медіа. Світові, українські, західні (ЗМІ) з неї зробили інформаційну бомбу, розкрутили і кинули в наш інформаційний простір", – висловив переконання Геращенко.

Він також припустив, що якщо підтвердяться підозри щодо Савченко, то Президент України Петро Порошенко відкличе звання "Герой України", яке він їй присудив.

Нагадаємо, на 13 березня Савченко була викликана на допит в СБУ у справі екс-перемовника щодо обміну полоненими Володимира Рубана, проте нардеп покинула Україну для нібито робочого візиту в ПАРЄ. 14 березня Савченко повернулася до України.

Теги: Новини України Новини політики Надія Савченко Антон Геращенко Юрій Луценко ГПУ
Джерело: 24 Канал
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