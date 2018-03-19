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Собчак попросила у Путина о помиловании двух политзаключенных из Украины

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Собчак попросила у Путина о помиловании Кольченко и Сенцова
Собчак попросила у Путина о помиловании Кольченко и Сенцова / Фото из открытых источников

Кандидат в президенты России Ксения Собчак передала президенту РФ Владимиру Путину папку с фамилиями политзаключенных, которых она просит помиловать. Хозяин Кремля пообещал рассмотреть обращение.

Об этом сообщается на сайте штаба Собчак.

Так, в списке есть имена 16 человек, среди которых двое украинцев – Александр Кольченко и Олег Сенцов.

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"Кольченко Александр Александрович, 28 лет. Задержан 16 мая 2014 года. Как утверждает ФСБ, был членом "Правого сектора". Однако в самом "Правом секторе" опровергли эту информацию. Обвиняется в участии в террористической организации и террористическом акте, совершенном организованной группой. Осужден к отбыванию наказания в колонии строгого режима. Срок лишения свободы – 10 лет", – говорится в сообщении штаба Собчак.

"Сенцов Олег Геннадьевич, 41 год. Кинорежиссер. Обвиняется в создании террористической сообщества и совершении террористических актов. Обвинения против Сенцова основаны на показаниях, данных под принуждением. Сенцов заявил о применении к нему во время допросов пыток. Приговорен к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима", – добавили в штабе Собчак.

Кроме них, Собчак просит помиловать и россиян, осужденных за государственную измену, экстремизм, "применение насилия" к полицейскому, наркотики и тому подобное. Так, в списке россиян фигурирует Олег Навальный – брат российского оппозиционера Алексея Навального.

К слову, ранее нардеп Украины Надежда Савченко заявила, что получила информацию о возможном освобождении украинских заложников в течение трех месяцев после выборов президента России.

Теги: Новости России Новости политики Новости Украины Владимир Путин Украинцы в плену РФ Ксения Собчак заложники Олег Сенцов
Источник: 24 Канал
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